بیمارستان صحرایی ارتش پشتیبان سلامت زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده پنجشنبهشب در آئین افتتاح بیمارستان صحرایی ارتش در مرز چذابه اظهار کرد: ارائه رسمی خدمات به زائران اربعین شب گذشته در مرز شلمچه آغاز شد و امشب نیز فعالیتهای خدمترسانی در مرز چذابه با اقدام ارزشمند نیروی زمینی ارتش و افتتاح بیمارستان صحرایی آغاز میشود.
وی با قدردانی از امیر سرتیپ دوم ستاد حسین محمدشفیعی، فرمانده قرارگاه منطقهای جنوبغرب ارتش افزود: برپایی این بیمارستان صحرایی اقدامی ارزشمند در مسیر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی است.
استاندار خوزستان بیان کرد: بیمارستان صحرایی ارتش از بخشهای بستری، اتاق عمل، داروخانه، آزمایشگاه و دیگر امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات درمانی برخوردار است.
موالیزاده تصریح کرد: این بیمارستان در ایام اربعین به زائران مسیر راهپیمایی حسینی در مرز چذابه خدماترسانی میکند و نقش مؤثری در تأمین سلامت آنان خواهد داشت.
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