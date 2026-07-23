بیمارستان صحرایی ارتش پشتیبان سلامت زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه‌شب در آئین افتتاح بیمارستان صحرایی ارتش در مرز چذابه اظهار کرد: ارائه رسمی خدمات به زائران اربعین شب گذشته در مرز شلمچه آغاز شد و امشب نیز فعالیت‌های خدمت‌رسانی در مرز چذابه با اقدام ارزشمند نیروی زمینی ارتش و افتتاح بیمارستان صحرایی آغاز می‌شود.

وی با قدردانی از امیر سرتیپ دوم ستاد حسین محمدشفیعی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌غرب ارتش افزود: برپایی این بیمارستان صحرایی اقدامی ارزشمند در مسیر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی است.

استاندار خوزستان بیان کرد: بیمارستان صحرایی ارتش از بخش‌های بستری، اتاق عمل، داروخانه، آزمایشگاه و دیگر امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات درمانی برخوردار است.

موالی‌زاده تصریح کرد: این بیمارستان در ایام اربعین به زائران مسیر راهپیمایی حسینی در مرز چذابه خدمات‌رسانی می‌کند و نقش مؤثری در تأمین سلامت آنان خواهد داشت.