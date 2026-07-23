  1. استانها
  2. خوزستان
۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴

بیمارستان صحرایی ارتش پشتیبان سلامت زائران است

بیمارستان صحرایی ارتش پشتیبان سلامت زائران است

چذابه - استاندار خوزستان گفت: بیمارستان صحرایی ارتش با برخورداری از بخش‌های تخصصی و درمانی، پشتیبان سلامت زائران اربعین در مرز چذابه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پنجشنبه‌شب در آئین افتتاح بیمارستان صحرایی ارتش در مرز چذابه اظهار کرد: ارائه رسمی خدمات به زائران اربعین شب گذشته در مرز شلمچه آغاز شد و امشب نیز فعالیت‌های خدمت‌رسانی در مرز چذابه با اقدام ارزشمند نیروی زمینی ارتش و افتتاح بیمارستان صحرایی آغاز می‌شود.

وی با قدردانی از امیر سرتیپ دوم ستاد حسین محمدشفیعی، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب‌غرب ارتش افزود: برپایی این بیمارستان صحرایی اقدامی ارزشمند در مسیر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی به زائران اربعین حسینی است.

استاندار خوزستان بیان کرد: بیمارستان صحرایی ارتش از بخش‌های بستری، اتاق عمل، داروخانه، آزمایشگاه و دیگر امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات درمانی برخوردار است.

موالی‌زاده تصریح کرد: این بیمارستان در ایام اربعین به زائران مسیر راهپیمایی حسینی در مرز چذابه خدمات‌رسانی می‌کند و نقش مؤثری در تأمین سلامت آنان خواهد داشت.

کد مطلب 6897090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها