همه امکانات ارتش برای خدمت زوار در مرزهای کشور فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فلاحی پیش از ظهر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از مرز چذابه بیان کرد: بعد از دو سال، سفر زمینی زوار اباعبدالله الحسین از مرزهای کشور فراهم شده است.

وی افزود: به همین دلیل ارتش همه امکانات خود را برای زائران اربعین حسینی در زمینه‌های خدمات بهداشتی، پشتیبانی از زائران در بحث امنیت در مسیر پایانه‌های مرزی چه زمینی و هوایی، در نظر گرفته است.

معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده قرارگاه اربعین ارتش گفت: در مرز چذابه موکب و همچنین بیمارستان صحرایی ارتش با همه تجهیزات در مرز چذابه افتتاح شد که با توجه به گرمای هوا به زوار حسینی خدمات ارائه دهد.