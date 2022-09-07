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۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸

معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده قرارگاه اربعین ارتش:

همه امکانات ارتش برای خدمت زوار در مرزهای کشور فراهم شد

همه امکانات ارتش برای خدمت زوار در مرزهای کشور فراهم شد

چذابه- معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده قرارگاه اربعین ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی همه امکانات خود را در پایانه‌های مرزی کشور برای زائران اربعین حسینی بسیج کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر فلاحی پیش از ظهر امروز چهارشنبه ضمن بازدید از مرز چذابه بیان کرد: بعد از دو سال، سفر زمینی زوار اباعبدالله الحسین از مرزهای کشور فراهم شده است.

وی افزود: به همین دلیل ارتش همه امکانات خود را برای زائران اربعین حسینی در زمینه‌های خدمات بهداشتی، پشتیبانی از زائران در بحث امنیت در مسیر پایانه‌های مرزی چه زمینی و هوایی، در نظر گرفته است.

معاون هماهنگ کننده ارتش و فرمانده قرارگاه اربعین ارتش گفت: در مرز چذابه موکب و همچنین بیمارستان صحرایی ارتش با همه تجهیزات در مرز چذابه افتتاح شد که با توجه به گرمای هوا به زوار حسینی خدمات ارائه دهد.

کد مطلب 5584045

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