همدان سابقه قابل توجهی در عرصه رسانه و مطبوعات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا جوادی ظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی از پوستر همایش ملی مطبوعات محلی ایران اظهار کرد: برگزاری این همایش اقدامی ارزشمند برای ثبت، مستندسازی و صیانت از تاریخ رسانهای استان همدان است و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از این حرکت فرهنگی حمایت میکند.
وی با قدردانی از نقشآفرینی مجموعه خانه مطبوعات و فعالان رسانهای استان افزود: خانه مطبوعات استان همدان و اصحاب رسانه در سالهای گذشته نقش موثری در انسجامبخشی به فعالیتهای رسانهای ایفا کردهاند و این تلاشها شایسته تقدیر است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به پیشینه مطبوعاتی استان همدان گفت: همدان از سابقه قابل توجهی در عرصه رسانه و مطبوعات برخوردار است و ثبت و مستندسازی این میراث میتواند بستر مناسبی برای انتقال تجربهها و دستاوردهای این حوزه به نسلهای آینده فراهم کند.
جوادی با اعلام آمادگی این ادارهکل برای همکاری در برگزاری همایش تاریخنگاری مطبوعات محلی تصریح کرد: در صورت نیاز از ظرفیت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای غرب کشور نیز برای مشارکت در این رویداد استفاده خواهد شد تا همایشی متناسب با جایگاه رسانههای منطقه برگزار شود.
وی با تاکید بر نقش رسانهها در فرآیند توسعه کشور خاطرنشان کرد: مطبوعات و رسانهها امروز از مهمترین ارکان رشد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع به شمار میروند و تقویت این حوزه، ضرورتی اجتنابناپذیر در مسیر توسعه کشور است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان بیان کرد: امیدواریم با همافزایی دستگاههای فرهنگی، دانشگاهها، خانه مطبوعات و فعالان رسانهای، همایش تاریخنگاری مطبوعات محلی به رویدادی اثرگذار در سطح منطقه غرب کشور تبدیل شود.
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