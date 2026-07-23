به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تهران تایمز، دوشنبه عصر ۲۹ تیر، سفرای اروپایی حاضر در تهران به دعوت سفیر فرانسه در محل اقامت وی گرد هم آمدند. در این جلسه که معاون سفارت کره جنوبی، یک دیپلمات ارشد نیوزیلند، و سفیر ژاپن هم حضور داشتند، سفیر فرانسه از اقدام ایران در بازداشت چندساعته دو دیپلماتیک این کشور انتقاد کرد و خواستار حمایت جامعه دیپلماتیک از سفارت فرانسه شد.
کاردار انگلیس ضمن حمایت از سفیر فرانسه، از قصد خود برای خروج از ایران ظرف روزهای آینده گفت. کاردار انگلیس تاکید کرد که آمریکا از شرکای خود انتظار دارد برای اعمال فشار سیاسی علیه ایران، همکاری کنند. با وجود این، چند سفیر صراحتا با این ایده مخالفت کردند.
سفیر فرانسه به مزاح گفت: ظاهرا دوستان انگلیسی حدس میزنند ایرانیها قرار است واکنش تندی به تروریستی اعلام کردن سپاه داشته باشند و بنابراین آبرومندانه میخواهند مدتی دور از چشم ایرانیها باشند، خصوصا که الان ماه اوت است و در هر صورت اغلب همکاران سفارتخانهها به تعطیلات تابستانی میروند.
سفیر فرانسه همچنین گفت: من کاری که میتوانم بکنم، خبری کردن خروج دو دیپلماتی است که ایرانیها آن ها را بازداشت کردند که در هر صورت قرار است از ایران بروند. دو دیپلمات دیگر ما هم قرار بود ۲۹ ژوئیه به تعطیلات بروند که میتوانیم بگوییم کمی زودتر بروند.
سفیر آلمان گفت: من قرار است روز چهارشنبه استوارنامه ام را تسلیم رئیس جمهور ایران کنم و بنابراین خروج ما در این زمان به مصلحت نیست.
در حاشیه این ضیافت، سفیر آلمان در گفتگو با یکی از سفرای حاضر از اروپای شرقی، با ابراز نارضایتی از پیشنهاد «تحکمآمیز» سفیر انگلیس، این اقدام را «بچهگانه» خواند. سفیر آلمان معتقد بود که انگلیس با آگاهی از برنامه ایران برای اخراج چند دیپلمات انگلیسی به دلیل اقدام انگلیس در معرفی سپاه به عنوان تهدید امنیت ملی، دست پیش گرفته است.
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