مراسم گرامیداشت رهبر شهید از سوی عتبه حسینی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، شامگاه پنجشنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جمعی از مسئولان، علما، اساتید و طلاب حوزههای علمیه، به میزبانی آستان مقدس حرم امام حسین علیه السلام در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
در این مراسم شماری از خادمان عتبیه حسینیه و همچینن علمای حوزه علمیه نجف اشرف حضور داشتند.
این مراسم با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید توسط مهدی فروغی قاری بینالمللی قرآن کریم، آغاز شد و در ادامه، حاج سید مهدی میرداماد از مداحان اهلبیت(ع) با مرثیهسرایی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
حضور میلیونی مردم عراق در تشییع رهبر شهید، جلوهای از وفاداری امت اسلامی بود
حجتالاسلام والمسلمین راجی در این مراسم با اشاره به برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در کشور عراق، از حضور گسترده مردم این کشور در این مراسم سخن گفت و اظهار کرد: مردم عراق در این بدرقه تاریخی سنگ تمام گذاشتند و بر اساس آمار اعلامشده، بیش از ۱۰ میلیون نفر در شهرهای نجف و کربلا در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد امت حضور یافتند.
این کارشناس مذهبی، این حضور را جلوهای از ارادت و وفاداری ملت عراق به آرمانهای انقلاب اسلامی و شخصیت رهبر شهید توصیف کرد و افزود: این حضور گسترده، بیانگر جایگاه ویژه ایشان در میان ملتهای مسلمان و نشاندهنده عمق پیوندهای اعتقادی و عاطفی میان امت اسلامی است.
آمار تشییع عراق در صورت حضور بانوان چندین برابر میشد
وی ادامه داد: این آمار در حالی ثبت شده است که بر اساس فرهنگ رایج در عراق، بانوان در آیینهای تشییع حضور پیدا نمیکنند و اگر چنین محدودیتی وجود نداشت، شمار شرکتکنندگان در این مراسم از چند ده میلیون نفر نیز فراتر میرفت.
پژوهشگر حوزوی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: ایشان همانند جد بزرگوارشان حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام هرگز در برابر زور و فشار تسلیم نشدند و همواره عزت، استقلال و اقتدار کشور و امت اسلامی را در صدر اهداف خود قرار دادند.
وی خاطرنشان کرد: مسیر و سیره رهبر معظم انقلاب همواره بر حفظ کرامت مسلمانان، ایستادگی در برابر سلطهطلبی و دفاع از عزت امت اسلام استوار بوده و همین رویکرد، جایگاه ویژهای برای ایشان در میان ملتهای مسلمان ایجاد کرده است.
آمریکا و رژیم صهیونیستی طعم شکست را چشیدهاند
راجی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر طعم شکست را چشیدهاند و این شکست، نتیجه ایستادگی جبهه مقاومت در برابر زیادهخواهیها و تجاوزگریها بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد تا روند تحولات به گونهای رقم بخورد که در نهایت پیروزی کامل جبهه حق و امت اسلامی محقق شود و آرمانهای شهدای این مسیر به ثمر بنشیند.
قم - مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی به میزبانی عتبه حسینی و با حضور اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای، شامگاه پنجشنبه با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، جمعی از مسئولان، علما، اساتید و طلاب حوزههای علمیه، به میزبانی آستان مقدس حرم امام حسین علیه السلام در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
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