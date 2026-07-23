دادستان مرکز خراسان رضوی «سقوط مشهد» در دی‌ ۱۴۰۴ را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشار مصاحبه یکی از اهالی رسانه با وزیر امور خارجه مبنی بر شدت وقایع دی سال گذشته در مشهد و مطرح شدن ادعای «سقوط مشهد»، واکنش های زیادی در پی داشت.
حسن همتیفر، دادستان مرکز خراسان رضوی در واکنش به این ادعا اظهار کرد: در آن ایام، اغتشاشگران با اقدامات خود موجب تخریب، احراق و بروز جنایاتی در سطح شهر شدند، اما به هیچ عنوان موفق به تصرف اماکن دولتی و مراکز مهم و حساس نشدند؛ بنابراین، طرح موضوع سقوط شهر، ادعایی بیاساس و در راستای اظهارات ترامپ جنایتکار است.
دادستان مرکز خراسان رضوی افزود: افراد در قبال سخنان خود مسئولیت قانونی دارند، انتظار میرود افراد پیش از اظهارنظر، بهویژه درباره مسائل مهم امنیتی و اجتماعی، موضوع را بهطور دقیق بررسی کنند و از بیان مطالب خلاف واقع که منجر به تشویش اذهان عمومی میشود، اکیداً خودداری کنند.
وی افزود: مکاتبات رسمی با دادستان محترم کل کشور برای برخورد قانونی با مجری خاطی و پاسخگو کردن وی در قبال اظهارات کذب مطرحشده انجام شده، دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت روانی جامعه را مخدوش کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
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