مرتضی شکوهی در گفت وگو با خبرنگار مهر از راه‌اندازی دو پلاژ استاندارد ویژه بانوان در مناطق شیرود و نشتارود خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این دو مجموعه طی کمتر از دو هفته آینده به بهره‌برداری برسد.

شکوهی از توافق با مدیرکل صداوسیمای مازندران برای ایجاد مرکز صداوسیمای غرب استان در تنکابن خبر داد و گفت: زمین مورد نیاز این پروژه توسط شهرداری تأمین شده و مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث مجتمع فرهنگی و هنری تخصصی در تنکابن خبر داد و اظهار کرد: با همکاری شهرداری و شورای شهر، احداث مجموعه‌ای برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، موسیقی و تئاتر در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار تنکابن از تأسیس سازمان مشارکت و سرمایه‌گذاری شهرداری خبر داد و گفت: هدف از ایجاد این مجموعه، تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذار و صدور مجوزها از طریق پنجره واحد است.

شکوهی در پایان از آغاز مراحل اجرایی پروژه انتقال برق قزوین به غرب مازندران خبر داد و افزود: برای این طرح بزرگ زیرساختی حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار برآورد شده و بخشی از منابع مالی آن در سفر رئیس جمهور به تصویب رسیده است.

وی تأکید کرد: با وجود شرایط خاص کشور در ماه‌های اخیر، هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان متوقف نشده و روند اجرای طرح‌های بزرگ تنکابن با جدیت ادامه دارد.