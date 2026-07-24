آغاز حملات هوایی سعودی به بندر الحدیده در غرب یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، رسانه‌های یمنی اعلام کردند که استان الحدیده هدف حمله عربستان سعودی قرار گرفته است.

همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که چندین حمله هوایی بندر الحدیده در یمن را هدف قرار داده است.

المسیره همچنین گزارش داد که تأسیسات شرکت مخابرات شهر الحدیده هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

براساس گزارش این شبکه خبری، جزیره کمران نیز هدف حمله سعودی قرار گرفته است.



نخستین واکنش یمنی ها به حمله عربستان به غرب یمن



حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله در واکنش به نخستین حمله عربستان به بندر الحدیده در غرب یمن در توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بندر در برابر بندر، فرودگاه در برابر فرودگاه و هر تشدید تنشی با تشدید تنشی بزرگ تر پاسخ داده خواهد شد.

زخمی شدن یک زن در حمله عربستان به جزیره کمران یمن



المسیره همچنین گزارش داد که یک زن در حمله عربستان به جزیره کمران در استان الحدیده در غرب یمن زخمی شد.

یک مقام در وزارت دفاع دولت تغییر و سازندگی یمن نیز اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور تعدادی از واحدهای نظامی عربستان را مجبور به ترک حریم هوایی آن کشور کرده است.