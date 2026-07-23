جلیل شهریاری، در گفت و گو با خبرنگار مهر، از راهاندازی نمایشگاهها و فروشگاههای دائمی عرضه محصولات مهارتآموختگان فنی و حرفه ای با عنوان «کارآفرین» در سه شهر سیستان و بلوچستان و آموزش فروش اینترنتی به ۶۳۷ نفر خبر داد و آن را گامی در جهت پیوند آموزش، تولید و فروش عنوان کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه کارآفرینها محل عرضه کالاهای تولیدشده توسط کارآموزان مراکز فنی و حرفهای است، بیان کرد: تاکنون سه شعبه در زاهدان، زابل و خاش راهاندازی شده است؛ برای نمونه، شعبه زاهدان در کنار پل هوایی خیابان دانشگاه قرار دارد و تولیدکنندگان خانگی، بهویژه زنان سرپرست خانوار و خانهدار، میتوانند محصولات خود را در آنجا عرضه کنند؛ فرد میتواند خودش در غرفه بنشیند و بفروشد یا کالای خود را تحویل دهد تا فروش انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه اغلب بانوان استان تولیدمحور هستند و بیشتر به فراگیری تولیداتی مانند صنایع دستی و خیاطی میپردازند، افزود: برای فروش محصولات تولید شده، افزون بر فروش فیزیکی، آموزش فروش دیجیتال را نیز در برنامه قرار دادیم. در همین راستا، ۶۳۷ نفر از مهارتآموختگان، آموزش فروش اینترنتی دیدهاند و با همکاری مربیان ما که نماینده پلتفرمهای فروش هستند، موفق به ایجاد ۳۸۹ غرفه فروش آنلاین شدهاند.
شهریاری این رویکرد را مصداق نسل نوین آموزشهای فنی خواند و تصریح کرد: ما تلاش داریم که کارآموز همزمان با آموزش، تولید و فروش را نیز تجربه کند؛ این همان روشی است که دانشجویان پزشکی در بیمارستانها انجام میدهند؛ ما هم بازار را به داخل مراکز فنی و حرفهای آوردهایم تا فرد از نزدیک با مشتری واقعی و فرآیند فروش آشنا شود.
مدیرکل فنی و حرفهای استان ادامه داد: در کارآفرین زاهدان، صنایع دستی از شهرهای مختلف مانند سراوان، ایرانشهر و زابل نیز عرضه میشود و شهروندان میتوانند برای خرید هدیه و سوغات به آن مراجعه یا سفارش دهند؛ این فضا نهتنها انگیزه مهارتآموزی را افزایش داده، بلکه با اثبات درآمدزایی مهارت، به تغییر نگاه جامعه و بازگرداندن شأن مشاغل فنی کمک کرده است.
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