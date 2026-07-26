شهید طهرانی مقدم را فقط با موشک قضاوت نکنید!

زهرا جابری، نویسنده کتاب «پدر موشکی» که به‌تازگی از سوی نشر «کتابک» منتشر شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند نگارش این اثر گفت: ملاک اصلی در انتخاب ۲۱ روایت کتاب، جذابیت داستانی و ظرفیت تربیتی خاطرات بود. تلاش کردم روایت‌هایی را برگزینم که هم برای نوجوان خواندنی باشند و هم هر کدام بُعدی از شخصیت شهید حسن طهرانی‌مقدم را نشان دهند. ویژگی مشترک همه این خاطرات نیز نمایش روحیه «می‌شود و می‌توانیم» در کنار ایمان، اخلاق، مردم‌داری و خلاقیت این شهید است.

وی با اشاره به دشواری معرفی یک شخصیت ملی به مخاطب نوجوان افزود: تلاش کردم شهید طهرانی‌مقدم را صرفاً به‌عنوان یک فرمانده نظامی معرفی نکنم، بلکه نوجوانی را به تصویر بکشم که فوتبال دوست دارد، شوخ‌طبع است، کوهنوردی می‌کند، به مادرش احترام می‌گذارد و با بچه‌ها بازی می‌کند. نوجوان وقتی این وجوه انسانی را می‌بیند، راحت‌تر با شخصیت ارتباط برقرار می‌کند.

جابری درباره منابع مورد استفاده در کتاب نیز توضیح داد: بخش مهمی از خاطرات از مجموعه‌های مستند «مرد ابدی»، «فاتح قدس»، «یادگاران» و دیگر آثار معتبر درباره شهید طهرانی‌مقدم استخراج شده است. همچنین تلاش کردم از میان حجم زیاد خاطرات، روایت‌هایی را انتخاب کنم که کمتر در کتاب‌های کودک و نوجوان یا فضای عمومی بازگو شده‌اند.

وی درباره مهم‌ترین ویژگی شهید طهرانی‌مقدم که دوست دارد در ذهن نوجوانان ماندگار شود، گفت: اگر قرار باشد مخاطب تنها یک ویژگی را با خود همراه ببرد، دوست دارم آن ویژگی «باور به امکان انجام کارهای بزرگ» باشد. شهید طهرانی‌مقدم با ایمان و تلاش، بارها ثابت کرد که «نمی‌شود» را می‌توان به «می‌شود» تبدیل کرد و همین نگاه، ریشه بسیاری از موفقیت‌های او بود.

ابعاد ناگفته‌ای از شهید هنوز طهرانی مقدم باقیست

این نویسنده با بیان اینکه ادبیات کودک و نوجوان هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر آثار ارزشمندی منتشر شده، اما هنوز با نیاز نسل امروز فاصله داریم. نوجوان امروز بیش از هر چیز به روایت‌های داستانی، جذاب و شخصیت‌محور نیاز دارد؛ آثاری که قهرمانان معاصر را نه صرفاً در میدان نبرد، بلکه در زندگی روزمره، تصمیم‌های دشوار و مسیر رشدشان معرفی کنند.

وی درباره ظرفیت‌های ناگفته زندگی شهید طهرانی‌مقدم نیز گفت: هنوز ظرفیت زیادی برای پرداختن به سبک مدیریت، تربیت نیرو، ارتباط صمیمی او با خانواده و همکاران و همچنین روند شکل‌گیری ایده‌های علمی و فنی ایشان وجود دارد. این بخش‌ها می‌تواند برای نوجوانان الهام‌بخش‌تر از روایت صرف موفقیت‌های نظامی باشد.

جابری با اشاره به انتشار مجموعه پژوهشی «مرد ابدی» درباره شهید طهرانی‌مقدم تأکید کرد: هدف من رقابت با آثار پژوهشی نبود، بلکه تبدیل آن منابع مفصل به اثری خواندنی برای نوجوان بود. در «پدر موشکی» خاطراتی انتخاب شده که شخصیت شهید را از زاویه‌های کمتر دیده‌شده‌ای مانند شوخ‌طبعی، مهربانی، مردم‌داری، توجه به نوجوانان، روحیه امید و خلاقیت نشان می‌دهد و همه با زبانی ساده و روایت‌محور بازآفرینی شده‌اند.

وی ادامه داد: برای من، مهربانی و توجه شهید طهرانی‌مقدم به آدم‌های عادی بیش از هر چیز شگفت‌انگیز بود. بسیاری او را فقط با قدرت موشکی می‌شناسند، اما در خاطرات دیدم که چقدر نسبت به مردم، همکاران، خانواده و حتی کودکان با محبت و تواضع رفتار می‌کرد و همین وجه را سعی کردم پررنگ‌تر نشان دهم.

جابری در پایان درباره ملاحظات نگارش این کتاب گفت: چون مخاطب کتاب نوجوان است، تلاش کردم از ورود به جزئیات پیچیده فنی، مباحث تخصصی و برخی مسائل امنیتی یا روایت‌هایی که برای این گروه سنی مناسب نبود، پرهیز کنم. معیار اصلی این بود که روایت‌ها هم مستند باشند، هم برای نوجوان قابل فهم و جذاب و هم پیام تربیتی روشنی داشته باشند.