ادامه ادعاهای سنتکام درباره محاصره دریایی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در صفحه رسمی خود مدعی شد که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران به صورت کامل تا ۲۵ جولای (۳ مردادماه) در حال اجراست.

سنتکام در ادامه ادعاهای خود افزود: ما مسیر حرکت ۱۲ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره دریایی ایران را بشکنند، تغییر دادیم.

این ارگان نظامی همچنین ادعا کرد که حرکت دو کشتی را به دلیل سرپیچی کردن از دستورات از کار انداخته و نیروهای آمریکایی برای اطمینان از اجرای کامل دستورات، وارد عرشه دو کشتی دیگر شدند.

فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شد: نیروهای آمریکایی اوایل امروز (شنبه) عملیات بازرسی و راستی‌آزمایی نفتکش «ام/تی چارمینار» با پرچم مجمع‌الجزایر کومور در دریای عرب را انجام دادند و این نفت‌کش اکنون به مسیر خود ادامه می‌دهد.

سنتکام در ادامه ادعاهای خود افزود که نظامیان آمریکایی ۲۴ جولای، (جمعه ۲ مردادماه) نیز نفت‌کش «ام/تی لاوین» با پرچم موزامبیک را در دریای عمان، پس از آنکه خدمه آن چندین بار برای شکستن محاصره ایران تلاش کردند و هشدارهای مکرر را نادیده گرفتند، از کار انداختند. این کشتی دیگر به سمت ایران حرکت نمی‌کند.