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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۲ کشتی تجاری شد

سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۲ کشتی تجاری شد

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی تغییر مسیر ۱۲ کشتی تجاری در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تا دیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز یکشنبه با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۲ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: محاصره دریایی ما علیه ایران همچنان برقرار است. تا ۲۵ ژوئیه (دیروز شنبه)، ما ۱۲ کشتی تجاری را که سعی در نقض محاصره داشتند، منحرف کرده و ۲ کشتی را که از رعایت آن خودداری کردند، از کار انداخته‌ایم. امروز نیز نفتکش چارمنار را در دریای عرب قبل از ازسرگیری سفرش بازرسی کردیم!

نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.

کد مطلب 6899870

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