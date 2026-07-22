نگاهی به خریدهای جدید استقلال و پرسپولیس/ کدام بازیکنان جدا شدند؟

به گزارش خبرنگار مهر، نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال در حالی به روزهای اوج خود رسیده است که مسابقات فصل بیست و ششم قرار است از ۲۳ مرداد آغاز شود و در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز مسابقات تیم ها روند آماده سازی خود را پیش می برند.

پرسپولیس یکی از تیم هایی است که علاوه بر تغییر در کادر فنی، بازیکنان زیادی هم جا به جا کرده است. پس از عدم نتیجه گیری سرخ ها در تورنمنت سه جانبه برای حضور در لیگ قهرمانان ۲ آسیا، مدیران این باشگاه با اوسما ویه را قطع همکاری کردند و مهدی تارتار سرمربی فصل گذشته گل گهر به عنوان سرمربی جدید سرخ ها انتخاب شد.

سرخ ها پس از تعیین و تکلیف کادرفنی خیلی زود اقدام به جذب بازیکنان مدنظر تارتار کردند که از این بین می توان به پوریا شهرآبادی، پوریا پورعلی، مجید عیدی و مهدی تیکدری نژاد از گل گهر، ابوالفضل جلالی از استقلال و محمد مهدی زارع از احمد گروژنی روسیه اشاره کرد. البته که برخی از بازیکنان این تیم از جمله سروش رفیعی، امید عالیشاه، رضا شکاری، سهیل صحرایی، مجتبی فخریان، میلاد سرلک و میلاد محمدی هم از جمع پرسپولیسی ها جدا شدند.

تیم فوتبال استقلال که به عنوان نماینده ایران در لیگ نخبگان آسیا برای فصل آینده حضور دارد در حالی خود را آماده مسابقات می کند که آبی ها با پنجره بسته نقل و انتقالاتی مواجه هستند اما با تمام این تفاسیر اقدام به جذب بازیکنان مدنظر کادرفنی خود کرده اند و همچنین برخی از بازیکنان تاثیرگذار از این تیم جدا شدند.

آبی ها تاکنون بهرام گودرزی مدافع و محمد خلیفه دروازه بان فصل گذشته آلومینیوم را جذب کردند و تاکنون جدایی آرمین سهرابیان، داکنز نازون، یاسر آسانی، منیر الحدادی، موسی جنپو، آنتونیو آدان و سید ابوالفضل جلالی از جمع شاگردان سهراب بختیاری زاده قطعی شده است.

البته که روز گذشته هم رامین رضاییان مدافع - وینگر ملی پوش استقلال بر خلاف مدیران این باشگاه اعلام کرد که قراردادی با این باشگاه ندارد تا جدایی او هم از استقلال رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد.

زمان نقل و انتقالات تا ۴ شهریور ادامه خواهد داشت و باید دید چه بازیکنان دیگری توسط این دو باشگاه جذب یا جدا می شوند.