غرق شدگی در باباگرگر/لذت نجات با سوگ مرگ تلخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز کودکی ۸ ساله در حین بازی اطراف چشمه آب معدنی باباگرگر قروه به داخل آب می افتد و در این هنگام مردی ۴۵ ساله که برای نجات کودک اقدام می کند پس از نجات کودک، هنگامی که قصد دارد خود را از آب بیرون بکشد ناگهان پاهایش لیز خورده و با از دست دادن تعادلش، غرق شده و جان خود را از دست می دهد.

گزارش ها حاکی از آن است که کودک نجات یافته اهل کرمانشاه و مرد نجات دهنده هم با نام «فیض الله حسین پناهی» که پس از نجات کودک غرق می شود، اهل روستای قروچای از توابع شهرستان دهگلان بوده است.

به گفته معاون عمرانی فرماندار قروه مراحل نجات غریق ۴ ساعت و نیم به طول می کشد. «اسماعیل مرادی» در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای نجات مرد غرق شده تلاش های بسیاری صورت گرفت، افزود: تیم های عملیاتی و مدیریت بحران پس از شنیدن خبر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات نجات غریق انجام شد.

وی همچنین از حضور سه تیم عملیاتی نجات غریق از شهرستان های قروه، سنندج و همدان خبر داد و تصریح کرد: پس از تلاش های بسیار همه عوامل مرتبط، تیم نجات غریق همدان موفق شدند جنازه مرد غرق شده را پیدا کنند.

این حادثه در حالی تکرار می شود که بارها بر ایمن سازی این منطقه گردشگری تأکید شده است و همچنان گوش غفلت مسئولان این هشدارها را نشنیده می گیرد.