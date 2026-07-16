به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل یک صفحه مخصوص برای Play Catalog Access Program راه اندازی و اعلام کرد فروشگاه های اپلیکیشن اندروید طرف ثالث در آمریکا می توانند به کاتالوگ اپلیکیشن های پلی استور از ۲۲ جولای دسترسی یابند.

این شرکت همچنین به توسعه دهندگان اطلاع داده اطلاعات مربوط به اپلیکیشن‌ها و بازی‌های ارائه‌شده به گوگل، در اختیار فروشگاه‌های شخص‌ثالث (خارجی) اپلیکیشن‌های اندروید قرار خواهد گرفت تا آن‌ها نیز بتوانند این محصولات را به کاربران عرضه کنند.

میزان دانلود اپ ها از طریق فروشگاه های طرف ثالث همچنان از طریق گوگل پلی تکمیل می شود. هزینه خدمات این شرکت نیز برای اپ هایی که از طریق فروشگاه های خارجی دانلود می شوند، اعمال خواهد شد. گوگل در بیانیه های خود اعلام کرد این تغییر را که حاصل نبرد حقوقی طولانی‌مدت این شرکت با «اپیک گیمز» (Epic Games) بود، اعمال می کند.

گوگل و اپیک در نوامبر ۲۰۲۵ میلادی به توافق رسیدند و یک نسخه اصلاح شده از حکمی را ثبت کردند که «جیمز دوناتو»، قاضی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا، در پی شکست گوگل در این پرونده صادر کرده بود. آنها در ماه مارس اعلام کردند توافق اصلاح‌شده‌شان شامل راه‌اندازی برنامه‌ای با عنوان «فروشگاه‌های اپلیکیشن ثبت‌شده» (Registered App Stores) است.

فروشگاه‌های شخص‌ثالثی که در این برنامه ثبت‌نام کنند، از «فرآیند نصب ساده‌تری» نسبت به روش «سایدلود» (sideloading) برخوردار خواهند بود. به عبارت دیگر، نصب آن‌ها آسان‌تر از فروشگاه‌های ثبت‌نشده خواهد بود، اما همچنان باید به صورت سایدلود نصب شوند. گوگل اکنون قصد دارد این طرح را کنار بگذارد.

به نوشته نشریه ورج شرکت ها توافقنامه اصلاح شده خود را پس گرفتند و دیگر در جلسه دادگاه ۱۶ جولای از آن دفاع نخواهند کرد. بر اساس «برنامه دسترسی به کاتالوگ پلی» (Play Catalog Access Program)، امکان دانلود فروشگاه‌های اپلیکیشن شخص ثالث از درون خودِ «گوگل پلی» فراهم خواهد شد.

سخنگوی گوگل در این باره به ورج گفت: ما با اپیک توافق کردیم به جای فرایندی طولانی که عدم قطعیتی در اکوسیستم به وجود می آورد، درخواست اصلاح حکم دادگاه را پس بگیریم. این امربه ما امکان می دهد روی اجرای مدل کسب و کار جهانی خود که به تازگی اعلام کردیم تمرکز کنیم تا گزینه ها انتخابی بیشتری برای فروشگاه های اپلیکیشن، قیمت های کمتر و فرصت های بیشتری برای توسعه دهندگان نرم افزار و کاربران فراهم کنیم.

فروشگاه‌های اپلیکیشن شخص‌ثالث ملزم هستند برای انجام بررسی‌های امنیتی در مرحله پذیرش اولیه، مبلغ پنج هزار دلار به عنوان کارمزد خدمات به گوگل بپردازند و برای حفظ دسترسی به مجموعه اپلیکیشن‌های «گوگل پلی» (Play) نیز سالانه پنج هزار دلاردیگر پرداخت کنند. آنها همچنین باید از مجموعه‌ای از الزامات مفصل پیروی کنند که مهم‌ترینِ آنها، هدف قرار دادن کاربران ساکن آمریکا است. در واقع، آنها از نظر قانونی مجاز نیستند از این طرح برای توزیع برنامه میان کاربران خارج از آمریکا استفاده کنند.