رسانه پدافند غیرعامل در جنگ ترکیبی است؛ لزوم خروج اقتصاد رسانه از کما

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور و هیئت‌مدیره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، به ایستگاهی برای کالبدشکافی چالش‌های عمیق حوزه رسانه، از بحران‌های معیشتی و صنفی خبرنگاران گرفته تا ضرورت فرماندهی واحد در جنگ روایت‌ها و نقش کلیدی رسانه‌ها در مدیریت بحران تبدیل شد؛ نشستی که در آن بر لزوم حمایت جدی از اقتصاد رسانه، توسعه سواد رسانه‌ای، تقویت مرجعیت خبری داخلی و پیگیری مطالبات صنفی خبرنگاران تأکید شد.

این نشست تخصصی در شرایطی برگزار شد که فعالان رسانه‌ای کشور بیش از هر زمان دیگری با مفهوم «جنگ روایت‌ها» مواجه هستند؛ عرصه‌ای که در آن، تولید خبر، تحلیل دقیق و روایت صحیح از واقعیت‌ها به یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشورها تبدیل شده است.

جامعه بدون رسانه رسمی در تسخیر شایعات است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت در جنگ‌های اخیر، رسانه را یکی از مهم‌ترین ارکان ایجاد تعادل در جامعه دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند میان مردم و مسئولان ارتباط مؤثر برقرار کنند و با انتقال صحیح مطالبات جامعه و انعکاس عملکرد دستگاه‌ها، زمینه افزایش اعتماد عمومی را فراهم سازند.

سیدمهدی سیدین‌نیا افزود: در نظامی که مردم نقش اساسی در ساختارهای مختلف آن دارند، رسانه‌ها وظیفه مهمی در تقویت گفت‌وگو، شفافیت و ارتباط دوسویه میان جامعه و حاکمیت بر عهده دارند.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه حیاتی رسانه در زندگی امروز شهروندان تصریح کرد: برای درک جایگاه واقعی رسانه کافی است تصور کنیم همه رسانه‌ها تنها برای یک روز فعالیت خود را متوقف کنند؛ در چنین شرایطی حجم شایعات، اخبار غیررسمی و سردرگمی افکار عمومی به شکل سرسام‌آوری افزایش پیدا خواهد کرد که همین موضوع نشان می‌دهد رسانه تنها ابزار انتشار خبر نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی آرامش روانی جامعه و مدیریت افکار عمومی است.

رسانه قدرتمند، مسئولان را پاسخگو می‌کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه حرفه‌ای رسانه‌ها اظهار کرد: یکی از نشانه‌های اقتدار رسانه این است که یک مسئول هنگام مواجهه با پرسش خبرنگار، احساس مسئولیت و پاسخگویی داشته باشد.

وی افزود: رسانه باید قدرت مطالبه‌گری مسئولانه داشته باشد و بتواند مسائل جامعه را با نگاه کارشناسی مطرح کند؛ چراکه پرسشگری حرفه‌ای به اصلاح امور و افزایش کیفیت مدیریت کمک می‌کند.

سیدین‌نیا با بیان اینکه رسانه‌ها هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارند، گفت: تقویت جایگاه رسانه نیازمند همکاری همه بخش‌هاست؛ هم خود رسانه‌ها باید بر کیفیت، تخصص و اخلاق حرفه‌ای تمرکز کنند و هم نهادهای مسئول باید حمایت‌های لازم را فراهم آورند.

ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای از دوران مدرسه

یکی از محورهای مهم سخنان سیدین‌نیا در این نشست، موضوع سواد رسانه‌ای و آموزش عمومی جامعه بود. وی با اشاره به افزایش نقش رسانه‌ها در زندگی مردم گفت: امروز آشنایی با رسانه یک ضرورت اجتماعی است و این آموزش باید از دوران کودکی آغاز شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان افزود: دانش‌آموزان باید از همان سال‌های نخست تحصیل با مفاهیمی مانند خبر، تحلیل، تشخیص اخبار جعلی، شیوه استفاده صحیح از فضای مجازی و کارکرد رسانه‌ها آشنا شوند.

سیدین‌نیا با اشاره به تجربه برخی کشورهای موفق در حوزه آموزش فرهنگی اظهار کرد: «بسیاری از جوامع توسعه‌یافته، ارتباط کودکان با هنر، کتاب، رسانه و مراکز فرهنگی را از مدرسه آغاز می‌کنند و همین موضوع موجب افزایش آگاهی اجتماعی نسل آینده می‌شود.

حمایت از رسانه‌ها نباید فقط محدود به مسائل صنفی باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به مشکلات اقتصادی و حرفه‌ای رسانه‌ها، موضوعاتی مانند مسکن، بیمه، کاغذ، چاپ و امنیت شغلی خبرنگاران را از دغدغه‌های مهم این حوزه عنوان کرد و گفت: در کنار پیگیری این مسائل، باید نگاه کلان‌تری به جایگاه رسانه داشت و برای تقویت ساختارهای حرفه‌ای، تثبیت جایگاه خانه‌های مطبوعات و ایجاد حمایت‌های پایدار برنامه‌ریزی کرد.

سیدین‌نیا همچنین از پایان قرارداد مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: تلاش می‌شود پس از تحویل این مجموعه، بخشی از ظرفیت آن برای فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

رسانه‌ها در خط مقدم جنگ ترکیبی و عملیات روانی

پدرام پاک‌آیین، نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز در ادامه این نشست با تشریح مختصات جدید رسانه‌ای کشور گفت: امروز جنگ تنها در میدان نظامی رخ نمی‌دهد، بلکه هم‌زمان عرصه رسانه، افکار عمومی و عملیات روانی نیز به میدان تقابل تبدیل شده است.

وی افزود: تجربه‌های اخیر نشان داد که رسانه‌ها نقشی تعیین‌کننده در حفظ آرامش جامعه، امیدآفرینی و مقابله با روایت‌های نادرست دشمن دارند.

پاک‌آیین تصریح کرد: رسانه‌ها در یک سطح باید از افکار عمومی داخل کشور پشتیبانی کنند، در سطحی دیگر تصویر واقعی ایران را برای مخاطبان منطقه‌ای و بین‌المللی روایت کنند و در سطح سوم به ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف کشور کمک کنند.

اقتصاد رسانه؛ شرط ماندگاری خبرنگاران حرفه‌ای

نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات با تأکید بر ضرورت حمایت واقعی از رسانه‌ها گفت: همان‌طور که بخش‌های مختلف کشور برای حضور در میدان نیازمند تجهیزات و پشتیبانی هستند، رسانه‌ها نیز برای ایفای نقش خود به زیرساخت، نیروی انسانی توانمند و امنیت اقتصادی نیاز دارند.

وی افزود: اگر اقتصاد رسانه تقویت نشود، حفظ نیروهای حرفه‌ای در تحریریه‌ها بسیار دشوار خواهد شد و این موضوع در نهایت به کاهش کیفیت تولید محتوا آسیب جدی می‌زند.

پاک‌آیین بازگشت مرجعیت خبری به رسانه‌های داخلی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های امروز کشور دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که مردم پاسخ پرسش‌ها و نیازهای اطلاعاتی خود را از رسانه‌های داخلی دریافت کنند.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار مشخص برای مدیریت رسانه‌ای بحران‌ها تأکید کرد و گفت: کشور نیازمند یک الگوی روشن برای فرماندهی رسانه‌ای در شرایط خاص است تا مأموریت رسانه‌های مختلف مشخص باشد و از موازی‌کاری جلوگیری شود. بحران‌ها اگرچه دشوار هستند، اما فرصتی برای شناخت ضعف‌ها، اصلاح ساختارها و سرعت بخشیدن به روند حل مشکلات فراهم می‌کنند.

اصفهان؛ نمونه موفق تعامل با رسانه‌ها

پرویز بابادی، رئیس هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور نیز در این نشست با قدردانی از میزبانی استان اصفهان، این استان را نمونه‌ای موفق در تعامل میان مدیریت فرهنگی و جامعه رسانه‌ای دانست.

وی با اشاره به برنامه بازدید اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات کشور از گلستان شهدای اصفهان گفت: حضور در کنار مزار شهدا، یادآور ایثار و فداکاری مردم ایران برای دفاع از کشور بود و این برنامه یکی از بخش‌های ارزشمند سفر به اصفهان محسوب می‌شد.

بابادی با اشاره به وضعیت رسانه‌های استان اصفهان اظهار کرد: در گفت‌وگو با خبرنگاران استان، رضایت نسبی از روند تعامل میان رسانه‌ها و مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی مشاهده شد که نشان‌دهنده مدیریت مناسب در این حوزه است.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای اصفهان برای ارتباط بیشتر میان خبرنگاران سراسر کشور تأکید کرد.

اتاق خبر جنگ؛ تجربه موفق اصفهان در مدیریت اطلاع‌رسانی

محمدرضا شواخی زواره، مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان نیز در این نشست به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده پرداخت. وی با اشاره به تشکیل «اتاق خبر جنگ» در استان اصفهان گفت: پس از آغاز حملات اخیر، با پیشنهاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سازوکاری برای مدیریت هماهنگ اخبار شکل گرفت.

شواخی زواره افزود: این اتاق با حضور دستگاه‌های مختلف، مسئولان اطلاع‌رسانی، مجموعه‌های امنیتی و رسانه‌ها فعالیت خود را آغاز کرد و کمیته‌هایی برای رصد، تولید محتوا، انتشار و ارزیابی اخبار تشکیل شد.

وی گفت: نتیجه این اقدام، انتشار اخبار دقیق، هماهنگ و حرفه‌ای بود و باعث شد امکان سوءاستفاده رسانه‌های معاند از اخبار ناقص یا غیرواقعی به‌شدت کاهش پیدا کند.

مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان یکی دیگر از اقدامات مهم انجام شده را پیگیری موضوع مسکن خبرنگاران عنوان کرد و گفت: این موضوع سال‌ها یکی از مطالبات اصلی جامعه رسانه‌ای استان بود که هم‌اکنون با همکاری استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، روند بررسی پرونده‌ها آغاز شده و بخشی از مشکلات خبرنگاران در مسیر حل شدن قرار گرفته است.