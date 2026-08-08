خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمود نواصر: امروز شنبه هفدهم مردادماه، عقربه‌های دماسنج در شهر آبادان عدد ۵۰ درجه را نشان می‌دهد. گرمای طاقت‌فرسای تابستان خوزستان، هوای شهر را سنگین کرده و هر جنبنده‌ای را به پناه سایه‌ها رانده است.

خیابان‌ها در عطش خورشید می‌سوزند و موج گرما، آسفالت‌های داغ را به لرزه درآورده است اما در میان این فضای سوزان و نفس‌گیر، درست در قلب منطقه میدان طیب آبادان، حال و هوای حسینیه باب الحوائج، گویی از جهانی دیگر روایت می‌کند. اینجا خبری از سوزش گرما نیست؛ اینجا هوا از عطر امید و نسیم دلتنگی برای گنبد طلایی پر شده است.

شور و شوقی که در چشمان زائران موج می‌زند، حکایت از اشتیاقی دیرینه دارد؛ اشتیاقی برای دیدن همان حریمی که سال‌ها تنها در قاب تلویزیون یا در رویاهای شبانه دیده بودند.

این زائران از رنج‌های بسیاری عبور کرده‌اند تا امروز در این نقطه از زمین جمع شوند. اینجا جمعی از مددجویان و افراد دارای معلولیت گرد هم آمده‌اند تا برای نخستین بار طعم سفر به مشهدالرضا را بچشند.

صدای زمزمه‌ها، صدای کشیده شدن چمدان‌ها بر زمین و صدای گریه‌های شوق، سمفونی عجیبی در فضای حسینیه ایجاد کرده است که داغی پنجاه درجه هوا را به سردی شفا بدل می‌کند.

اعزام زائران برای ششمین سال

مهین قیم، مدیر گروه جهادی نورالمهدی آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای ششمین سال پیاپی است که توفیق پیدا کرده‌ایم با همکاری مؤسسه خیریه مهر خورشید هشتم، زائران مشتاق را از آبادان به مشهد مقدس اعزام کنیم. در این مرحله ۹۲ زائر اولی را از مبدأ حسینیه باب الحوایج منطقه میدان طیب آبادان راهی این سفر معنوی می‌کنیم. هر زائری که عازم می‌شود، به نیت شفای بیمارانش قدم در این راه می‌گذارد و من نیز شخصاً شفای پسرم را از امام رضا گرفتم و حالا این حس را به دیگران هدیه می‌دهم.

وی، درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای این زائران افزود: محل اقامت این کاروان در هتلی نزدیک حرم مطهر امام رضا ع پیش‌بینی شده که به طور کامل برای استفاده افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شده و امکانات لازم برای رفاه و آسایش آنان را فراهم کرده است. ما نمی‌خواستیم این سفر برای آنان تنها یک جابه‌جایی فیزیکی باشد، بلکه می‌خواستیم لذت زیارت، بدون دغدغه سختی‌های مسیر و مشکلات اقامتی، در جان و روحشان بنشیند.

مدیر گروه جهادی نورالمهدی آبادان، هدف از اجرای این برنامه را ارتقای روحیه، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت امید در میان افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان عنوان کرد و توضیح داد: فراهم کردن فرصت زیارت برای زائران اولی، ایجاد زمینه حضور برابر افراد دارای معلولیت در برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، کاهش بخشی از فشارهای روحی و روانی خانواده‌ها، توسعه مشارکت‌های خیرخواهانه و ترویج فرهنگ همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

حس خوبی دارم

در میان جمعیت حاضر، سعید دریس که برای نخستین بار طعم سفر به مشهد را تجربه می‌کند، گفت: حس بسیار خوبی دارم و خوشحالم که برای اولین بار راهی این سفر می‌شوم. از این مؤسسه سپاسگزاریم که به این اندازه از بدنه مردم حمایت می‌کنند. امیدواریم این اقدام ارزشمند ادامه داشته باشد و قسمت همه شود که به مرقد امام رضا بروند.

عباس سلیمی، دیگر زائری که در ۲۲ سالگی قرار است گنبد حرم امام رضا ع را ببیند، ابراز داشت: امیدوارم همه بیماران به مشهد بروند و شفای خود را از امام رئوف بگیرند.

اجابت دعا

اما در گوشه‌ای دیگر از حسینیه، سیده صدیقه موسوی با چشمانی اشک‌بار از لحظه اجابت دعایش می‌گوید: داشتم نماز می‌خواندم که تصاویر پخش زنده حرم را بعد از نماز دیدم. سر سجاده دعا کردم که بطلبد و به دست‌بوسی امام رضا بروم تا شاید شفای مریضم را بگیرم. خیلی دوست داشتم بروم و سالیان سال بود که هر شب با گریه این آرزو را در دل داشتم. حاضر بودم با پای پیاده این مسیر را بروم تا شاید فرزند معلولم را امام رضا شفاعت دهد و خدا را شکر که قسمت شد و اکنون عازم این سفر هستم.

در همین راستا، علی شریفی‌منش، مسئول سلامت اجتماعی اداره بهزیستی آبادان با اشاره به نقش نهادهای حمایتی در این حرکت خیرخواهانه بیان کرد: این اقدام برای زائر اولی‌ها اجرا شده و بهزیستی کار معرفی مددجویان را با همکاری مرکز مثبت زندگی ۸۹۵۱ انجام می‌دهد.

وی افزود: کار ما شناسایی افرادی است که زائر اولی هستند و در واقع نقش مؤسسات خیریه از جمله مؤسسه خیریه مهر خورشید هشتم باید در این عرصه پررنگ باشد. ما به دنبال هم‌افزایی هستیم تا ظرفیت‌های خیریه را به سمت نیازهای واقعی مددجویان هدایت کنیم.

این سفر معنوی، فراتر از یک جابه‌جایی فیزیکی است؛ حرکتی است که پیوند میان خیرین، نهادهای حمایتی و مددجویان را به گونه‌ای رقم زده که مرزهای میان ناتوانی و امید را در هم شکسته است.

امروز آبادان به مقصد مشهد، شاهد روایتی از عشق، همدلی و دست‌های گره‌گشایی است که امید را به قلب‌های خسته هدیه کرده‌اند. زائران اولی که تا دیروز حسرت زیارت را با اشک‌های شبانه در آغوش می‌کشیدند، امروز با دلی سرشار از شوق و امید، آماده‌اند تا در جوار حرم امام رئوف، آرامش گمشده خود را بازیابند و قصه‌های ناگفته‌شان را به ضریح پنجره‌فولاد گره بزنند. گرمای ۵۰ درجه آبادان، در برابر گرمای ایمان این زائران، رنگ می‌بازد و آنچه باقی می‌ماند، مسیری است که به سوی نور گشوده شده است.