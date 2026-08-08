۹۲ زائر اولی آبادانی به زیارت امام هشتم اعزام شدند

مهین قیم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال ۹۲ زائر اولی را از مبدأ حسینیه بابالحوائج منطقه میدان طیب آبادان راهی مشهد مقدس کردیم و این مسیر عشق ۶ سال است که با همت خیران تداوم یافته است.
وی با اشاره به انگیزه این اقدام خداپسندانه افزود: هر زائری که به مشهد مقدس میرود با نیت شفا و گشایش امور راهی میشود و من نیز پیشتر شفا و تندرستی پسرم را از امام رضا گرفتم و اکنون خود را خادم این زائران میدانم.
مدیر گروه جهادی نورالمهدی آبادان در خصوص شرایط سفر زائران تصریح کرد: محل اقامت این کاروان در هتلی نزدیک حرم مطهر امام رضا (ع) پیشبینی شده که بهطور کامل برای استفاده افراد دارای معلولیت مناسبسازی شده است و امکانات لازم برای رفاه و آسایش آنان فراهم شده است.
قیم، هدف از اجرای این برنامه را ارتقای روحیه و افزایش نشاط اجتماعی و تقویت امید در میان افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان عنوان کرد و گفت: فراهم کردن فرصت زیارت برای زائران اولی و ایجاد زمینه حضور برابر افراد دارای معلولیت در برنامههای فرهنگی و مذهبی از مهمترین اهداف اجرای این طرح است.
وی در پایان بیان کرد: کاهش بخشی از فشارهای روحی و روانی خانوادهها و توسعه مشارکتهای خیرخواهانه و ترویج فرهنگ همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی از دیگر دستاوردهایی است که در این کاروان زیارتی دنبال میکنیم.
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