آخرین وضعیت تردد محورهای کشور؛ ترافیک سنگین در جاده چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد و بر اساس این گزارش، ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده ولی‌آباد، سنگین است.

همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده‌های سه‌راهی چلاو و کلرد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

در آزادراه تهران - پردیس نیز محدوده جاجرود با ترافیک سنگین مواجه است.

در مقابل، تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت، محور چالوس در مسیر جنوب به شمال و همچنین آزادراه پردیس - تهران روان است.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرد که تمامی محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

بر اساس این گزارش، در سایر محورهای کشور نیز ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، سنگین است.