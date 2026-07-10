ترافیک سنگین در آزادراه کرج-تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، افزود: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب و در محدوده ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه نیمه‌سنگین است.

وی ادامه داد: همچنین در آزادراه کرج-تهران و در محدوده پل فردیس تا پل کلاک ترافیک سنگین گزارش شده و رانندگان باید با صبر و حوصله و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران-بومهن، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال، آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت، همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال روان است.

محبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخله جوی هستند و شرایط جوی برای تردد مناسب گزارش شده است.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.