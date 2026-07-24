به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارشهای مردمی و نارضایتی شهروندان خرمآبادی از عملکرد یک واحد نان فانتزی در سطح این شهرستان، اقدامات قانونی جهت بررسی موضوع در دستور کار پلیس نظارت بر اماکن عمومی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، شهروندان در تماس با پلیس اعلام کرده بودند که این واحد صنفی با نادیدهگرفتن دستورالعملهای بهداشتی، سلامت عمومی را با مخاطره مواجه کرده است. در همین راستا، تیمی متشکل از مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان به همراه نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمآباد با هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند.
در بازرسیهای بهعملآمده، تخلفات صنفی و بهداشتی این واحد محرز شد که با دستور قضائی، واحد مذکور بلافاصله پلمب که فرد خاطی پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.
پلیس با همکاری دستگاههای متولی، با هرگونه صنفی که سلامت و امنیت شهروندان را دستمایه سودجویی قرار دهد، با قاطعیت برخورد خواهد کرد و از شهروندان عزیز تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق شمارهتلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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