به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع بازارهای جهانی انرژی، قیمت نفت در معاملات روز گذشته با نوسانات شدیدی همراه بود. نفت برنت با رشد ۱.۲۹ درصدی به ۸۳ دلار و ۵۵ سنت و نفت وستتگزاس اینترمیدیت با افزایش ۱.۱۵ درصدی به ۷۸ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت در ابتدای معاملات به سطح ۸۰ دلار سقوط کرده بود اما به دلیل تداوم نااطمینانیها نسبت به وضعیت تنگه هرمز، مسیر خود را تغییر داد و روند صعودی گرفت.
علت اصلی این افزایش قیمت، بدبینی سرمایهگذاران به توافقهای احتمالی برای بازگشایی تنگه هرمز است. همچنین آمارها نشان میدهد ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا با کاهشی قابلتوجه به حدود ۳۰۴ میلیون بشکه رسیده که پایینترین رقم از سال ۱۹۸۳ محسوب میشود.
تحلیلگران بازار انرژی هشدار میدهند که تداوم درگیریها در خاورمیانه و کاهش ذخایر استراتژیک، حساسیت معاملات را به شدت افزایش داده است. در همین راستا بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که در صورت تشدید درگیریها، قیمت نفت پتانسیل جهش تا ۱۵۰ دلار در هر بشکه را خواهد داشت.
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