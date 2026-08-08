به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای دهه آخر صفر، سه سطح اسکان پیش‌بینی شده اعم از ۲۵۰ هزار نفر-شب در هتل‌ها و زائرپذیرها، ۴۰۰ هزار نفر-شب در مساجد و حسینیه‌ها، و ۳۵۰ هزار نفر-شب و در اسکان اضطراری مجموع این ظرفیت به یک میلیون نفر-شب می‌رسد.

فرماندار مشهد گفت: شهرداری مشهد در حوزه اسکان اضطراری، آماده‌سازی ایستگاه‌های استقبال از زائر، پایگاه‌های راهنمای زائر و خدمات شهری سنگ‌تمام گذاشته است. ۸۵ نانوایی منتخب اطراف حرم نیز شبانه‌روزی فعال‌اند. ۵۴۰ بازرس هم بازار را پایش می‌کنند.

وی افزود: تمام بیمارستان‌های مشهد در این ایام آماده‌باش هستند. زائران می‌توانند پیش از عزیمت به مشهد، از طریق شماره ۰۵۱۳۷۰۴۵ وضعیت اسکان خود را مشخص کنند.