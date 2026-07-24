شرجی و گرمای هوا در استان بوشهر تا یکشنبه ادامه دارد

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی بر استان و روی دریا حاکم است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل و فراساحل استان بهتناوب در برخی ساعات مواج پیشبینی میشوند. همچنین بهدلیل جنوبیبودن جهت وزش باد تا روز یکشنبه، در سطح استان افزایش رطوبت و شرجی هوا مورد انتظار است.
وی گفت: دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش شرجی و رطوبت، فردا صبح در برخی مناطق مه صبحگاهی خواهد بود.
وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی- جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
نظر شما