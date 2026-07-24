طرح جامع پایانه مرزی رازی با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان آغاز شد

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح جامع توسعه ایست اختیاری پایانه مرزی رازی در زمینی به مساحت ۹.۲ هکتار است که سال گذشته به تصویب رسیده بود و اکنون در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی گفت: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای تجاری، حملونقلی و ارتقای خدماترسانی به مسافران و فعالان اقتصادی بهزودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
شکری تصریح کرد: برآورد اولیه اجرای این پروژه ۸۰۰ میلیارد تومان است و با تعیین پیمانکار در آینده نزدیک، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
رشد ۲۱۰ درصدی تردد کامیون های خروجی ترانزیتی از مرز رازی
وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای تجاری در مرز رازی گفت: این پایانه مرزی در حوزه ترانزیت کالا عملکرد بسیار مطلوبی داشته و تعداد کامیون های خروجی از آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱۰ درصد افزایش یافته که نشان دهنده توسعه مبادلات تجاری و افزایش ظرفیت این پایانه مرزی است.
وی تصریح کرد: در قالب این طرح، مجموعههای خدمات رفاهی و مسافری، پارکینگ طبقاتی، پارکینگ کامیونی، محوطه تخلیه و بارگیری کالا، باسکولهای توزین و سایر زیرساختهای مورد نیاز حملونقل و ترانزیت احداث خواهد شد.
شکری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه گمرکی نیز گفت: باسکولهای ورودی و خروجی پایانه نصب و راهاندازی شده و همچنین زمینی به مساحت ۵ هزار متر مربع برای استقرار دستگاه ایکسری کامیونی و یک هزار متر مربع برای استقرار دستگاه ایکسری خودروهای سواری در اختیار گمرک قرار گرفته که عملیات اجرایی آن با پیشرفت مناسب در حال انجام است.
وی ادامه داد: عملیات اتصال تونل مسافری ایران به تونل طرف ترکیه به پایان رسیده و سامانه نوبتدهی مجازی و حضوری کامیونها نیز در بستر سامانه «بردر پارک» راهاندازی شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به تفکیک کامل مسیر تردد مرزنشینان از سایر مسافران، اجرای پروژه دفنی فیبر نوری، تقویت زیرساختهای ارتباطی و توسعه مجتمعهای خدمات رفاهی در مسیر مرز رازی، این اقدامات را گامی مهم در ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش ظرفیت ترانزیت و تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد.
۱۲ گیت ورود و خروج در مرز رازی تعبیه شده است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی درباره وضعیت خدماترسانی به مسافران نیز اظهار کرد: در حال حاضر پایانه مرزی رازی با ۱۲ گیت ورود و خروج مسافری خدماترسانی میکند و شرایط تردد نسبت به گذشته مناسب است.
شکری افزود: با تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش گذرنامه، افزایش ظرفیت گیتهای فعال و تکمیل زیرساختهای ایست اختیاری، روند تردد مسافران روانتر شده و ظرفیت پذیرش خودروهای سواری نیز افزایش خواهد یافت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری، ۵۷ هزار و ۸۲۷ نفر از این مرز تردد کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ثبت ۵۱ هزار و ۶۴۳ نفر، رشد ۱۲ درصدی را نشان میدهد.
روزانه ۵۰۰۰ مسافر از پایانه مرز رازی خوی تردد می کنند
شکری با اشاره به آمار تردد خودروهای سواری تصریح کرد: در این مدت ۳۴ هزار و ۹۹۸ دستگاه خودروی سواری از مرز رازی عبور کردهاند که در مقایسه با ۳۷ هزار و ۶۶۳ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، حدود ۷ درصد کاهش داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی مهمترین دستاورد مرز رازی را افزایش ترانزیت کالا عنوان کرد و گفت: تعداد کامیونهای خروجی از یک هزار و ۵۳۸ دستگاه در چهار ماهه سال گذشته به ۴ هزار و ۷۶۴ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده که بیانگر رشد چشمگیر ۲۱۰ درصدی ترانزیت از این مرز است.
وی ادامه داد: هماکنون به طور میانگین روزانه حدود ۵ هزار نفر مسافر، ۳۰۰ دستگاه خودروی سواری و ۵۰ دستگاه کامیون از مرز رازی تردد میکنند که در برخی روزها تعداد کامیونهای عبوری به بیش از ۱۰۰ دستگاه نیز میرسد.
اختصاص ۹.۲ هکتار برای محوطه ایست اختیاری در پایانه مرز رازی
شکری با اشاره به توسعه زیرساختهای این پایانه مرزی اظهار کرد: ساختمان اصلی پایانه مرزی رازی در زمینی به مساحت ۳.۵۸ هکتار و با زیربنای حدود ۱۰ هزار مترمربع در سه طبقه شامل بخشهای مسافری، اداری و تجاری در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری رسیده است.
وی افزود: محوطه ایست اختیاری به وسعت ۹.۲ هکتار نیز پس از آزادسازی کامل با همکاری دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و انتظامی آماده اجرای طرح توسعه شده و تمامی مطالعات ژئوتکنیک، نقشههای فاز یک و دو و مطالعات فنی آن به پایان رسیده است.
شکری با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژههای راهسازی و توسعه محورهای دسترسی به مرز رازی اظهار کرد: اجرای واریانتهای جدید، توسعه زیرساختهای حملونقل و تکمیل طرحهای عمرانی این مرز، نقش مهمی در افزایش ظرفیت ترانزیت، رونق مبادلات اقتصادی و تقویت جایگاه مرز رازی در کریدورهای بینالمللی خواهد داشت.
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