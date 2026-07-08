ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد بیش از یک میلیون نفر مسافر از پایانه های مرزی استان اظهار کرد: در سه ماهه گذشته سال جاری این تعداد میافر توسط دو هزار و ۲۸ دستگاه ناوگان مسافری جابجا شده اند.
وی ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۶۶۴ دستگاه ورودی و یک هزار و ۶۸۴ دستگاه خروجی از طریق پایانه های مرزی استان جابجا شده اند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تمامی پایانههای مرزی آذربایجان غربی با آمادگی کامل، خدماترسانی مستمر به ناوگان حملونقل و مسافران را ادامه دادند و هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات ایجاد نشد.
وی در خصوق تردد ناوگان های صادراتی و وارداتی از پایانه های مرزی استان عنوان کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز ۱۰۰ هزار دستگاه ناوگان صادراتی و وارداتی از این مبادی ورودی و خروجی تردد کرده اند.
شکری اضافه کرد: در مجموع ۹۷ هزار و ۹۵۸ دستگاه ناوگان باری شامل ۵۳ هزار و ۲۱۹ دستگاه حامل کالاهای وارداتی و ۴۵ هزار و ۷۳۹ دستگاه حامل کالاهای صادراتی از پایانههای مرزی استان تردد کرده اند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: پایانه مرزی بازرگان با ثبت ۵۴ هزار و ۵۴۹ دستگاه بیشترین سهم تردد ناوگان باری را به خود اختصاص داده و پس از آن پلدشت با ۱۵ هزار و ۶۵۹ دستگاه، تمرچین با ۱۳ هزار و ۹۷۳ دستگاه، سرو با ۹ هزار و ۴۳۹ دستگاه و رازی با ۴ هزار و ۳۳۹ دستگاه قرار دارند.
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