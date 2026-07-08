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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱:۲۲

یک میلیون نفر مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند

یک میلیون نفر مسافر از پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی تردد کرده اند

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی گفت: در سه ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر مسافر از پایانه‌های مرزی استان تردد کردند.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد بیش از یک‌ میلیون نفر مسافر از پایانه های مرزی استان اظهار کرد: در سه ماهه گذشته سال جاری این تعداد میافر توسط دو هزار و ۲۸ دستگاه ناوگان مسافری جابجا شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۶۶۴ دستگاه ورودی و یک هزار و ۶۸۴ دستگاه خروجی از طریق پایانه ‌های مرزی استان جابجا شده اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی خاطرنشان کرد: تمامی پایانه‌های مرزی آذربایجان‌ غربی با آمادگی کامل، خدمات‌رسانی مستمر به ناوگان حمل‌ونقل و مسافران را ادامه دادند و هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات ایجاد نشد.

وی در خصوق تردد ناوگان های صادراتی و وارداتی از پایانه های مرزی استان عنوان کرد: در سه ماهه نخست امسال نیز ۱۰۰ هزار دستگاه ناوگان صادراتی و وارداتی از این مبادی ورودی و خروجی تردد کرده اند.

شکری اضافه کرد: در مجموع ۹۷ هزار و ۹۵۸ دستگاه ناوگان باری شامل ۵۳ هزار و ۲۱۹ دستگاه حامل کالاهای وارداتی و ۴۵ هزار و ۷۳۹ دستگاه حامل کالاهای صادراتی از پایانه‌های مرزی استان تردد کرده اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی افزود: پایانه مرزی بازرگان با ثبت ۵۴ هزار و ۵۴۹ دستگاه بیشترین سهم تردد ناوگان باری را به خود اختصاص داده و پس از آن پلدشت با ۱۵ هزار و ۶۵۹ دستگاه، تمرچین با ۱۳ هزار و ۹۷۳ دستگاه، سرو با ۹ هزار و ۴۳۹ دستگاه و رازی با ۴ هزار و ۳۳۹ دستگاه قرار دارند.

کد مطلب 6882931

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