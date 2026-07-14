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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

آسفالت ۲۲۰ کیلومتر محورهای شریانی و ترانزیتی آذربایجان ‌غربی

آسفالت ۲۲۰ کیلومتر محورهای شریانی و ترانزیتی آذربایجان ‌غربی

ارومیه -  مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی از اجرای ۲۲۰ کیلومتر در قالب هشت پروژه راهداری در محورهای شریانی و مسیرهای منتهی به مرزهای استان خبر داد.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۸۷۱ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، اظهار کرد: محور مرند - سه‌ راهی ایواوغلی - بازرگان، محور بوکان - میاندوآب - مهاباد - ارومیه - سلماس - خوی–ایواوغلی، سه‌راهی حیدرآباد، خوی–قطور–رازی، ارومیه - سرو، پلدشت - مرگنلر، مهاباد - کیله‌سردشت و سلماس - کوزه‌رش از جمله پروژه‌های مهم راهسازی در دست اجرای استان هستند.

وی اضافه کرد: از مجموع ۲۲۰ کیلومتر پروژه در دست اجرا، ۲۵ کیلومتر در محور پلدشت - مرگنلر به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها نیز متناسب با تأمین اعتبارات در حال اجرا هستند.

شکری با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه ها تأکید کرد: تکمیل این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش سوانح جاده‌ای، موجب تسهیل تردد، تقویت کریدورهای ترانزیتی و ارتقای جایگاه آذربایجان‌غربی در حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات شاخص روزانه انجام گرفته در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برای استقبال از زائرین حرم اباعبدالله الحسین (ع) افزود: عملیات شانه سازی و ایمن سازی محور نقده به پیرانشهر، شانه سازی وایمن سازی محورهای مواصلاتی ارومیه وعملیات چاله پرکنی و لکه گیری مقطعی در محور پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین به همراه عملیات ایمن‌سازی محور ارومیه نقده، مسیر اصلی تردد زوار بخشی از اقدامات است.

تکمیل بهسازی محور گردشگری و اقتصادی تکاب - بیجار

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی همچنین از بهره‌برداری پروژه بهسازی و روکش آسفالت بخشی از محور تکاب - بیجار خبر داد و گفت: این پروژه در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها، بهبود کیفیت تردد و پاسخ به یکی از مطالبات مهم و چندین ساله مردم شهرستان تکاب اجرا شده است.

شکری اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت این محور به طول ۹ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش سوانح، تسهیل تردد وسایل نقلیه و ارتقای کیفیت مسیر ارتباطی تکاب–بیجار خواهد داشت.

وی افزود: این محور به دلیل فرسودگی روسازی و حجم بالای تردد، همواره از دغدغه‌های اصلی مردم منطقه بود و اجرای این پروژه توانست بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند.

شکری با تاکید بر تداوم اجرای پروژه‌های نگهداری و بهسازی راه‌ها در سطح استان تصریح کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و اجرایی، توسعه و ارتقای شبکه راه‌های استان را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6887325

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