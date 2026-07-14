آسفالت ۲۲۰ کیلومتر محورهای شریانی و ترانزیتی آذربایجان ‌غربی

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اجرای این پروژه‌ها در مجموع ۸۷۱ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است، اظهار کرد: محور مرند - سه‌ راهی ایواوغلی - بازرگان، محور بوکان - میاندوآب - مهاباد - ارومیه - سلماس - خوی–ایواوغلی، سه‌راهی حیدرآباد، خوی–قطور–رازی، ارومیه - سرو، پلدشت - مرگنلر، مهاباد - کیله‌سردشت و سلماس - کوزه‌رش از جمله پروژه‌های مهم راهسازی در دست اجرای استان هستند.

وی اضافه کرد: از مجموع ۲۲۰ کیلومتر پروژه در دست اجرا، ۲۵ کیلومتر در محور پلدشت - مرگنلر به بهره‌برداری رسیده و سایر پروژه‌ها نیز متناسب با تأمین اعتبارات در حال اجرا هستند.

شکری با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه ها تأکید کرد: تکمیل این پروژه‌ها علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش سوانح جاده‌ای، موجب تسهیل تردد، تقویت کریدورهای ترانزیتی و ارتقای جایگاه آذربایجان‌غربی در حمل‌ونقل بین‌المللی خواهد شد.

وی در خصوص اقدامات شاخص روزانه انجام گرفته در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی برای استقبال از زائرین حرم اباعبدالله الحسین (ع) افزود: عملیات شانه سازی و ایمن سازی محور نقده به پیرانشهر، شانه سازی وایمن سازی محورهای مواصلاتی ارومیه وعملیات چاله پرکنی و لکه گیری مقطعی در محور پیرانشهر به پایانه مرزی تمرچین به همراه عملیات ایمن‌سازی محور ارومیه نقده، مسیر اصلی تردد زوار بخشی از اقدامات است.

‍تکمیل بهسازی محور گردشگری و اقتصادی تکاب - بیجار

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی همچنین از بهره‌برداری پروژه بهسازی و روکش آسفالت بخشی از محور تکاب - بیجار خبر داد و گفت: این پروژه در راستای ارتقای ایمنی راه‌ها، بهبود کیفیت تردد و پاسخ به یکی از مطالبات مهم و چندین ساله مردم شهرستان تکاب اجرا شده است.

شکری اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت این محور به طول ۹ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اجرا شده و نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش سوانح، تسهیل تردد وسایل نقلیه و ارتقای کیفیت مسیر ارتباطی تکاب–بیجار خواهد داشت.

وی افزود: این محور به دلیل فرسودگی روسازی و حجم بالای تردد، همواره از دغدغه‌های اصلی مردم منطقه بود و اجرای این پروژه توانست بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند.

شکری با تاکید بر تداوم اجرای پروژه‌های نگهداری و بهسازی راه‌ها در سطح استان تصریح کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و اجرایی، توسعه و ارتقای شبکه راه‌های استان را با جدیت دنبال می‌کند.