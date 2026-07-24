تولد نوزاد عجول در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ دیشموک

پرویز غفارفرد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح جمعه و در پی اعلام مأموریت زایمان، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پایگاه دیشموک به منطقه دیل زیر دهاحمد از توابع شهرستان دیشموک اعزام شدند.
وی افزود: با توجه به پیشرفت روند زایمان، مادر باردار ۲۴ ساله پیش از رسیدن به مرکز درمانی دچار دردهای شدید زایمان شد و با اقدام بهموقع و حرفهای کارشناسان اورژانس، نوزاد در داخل آمبولانس و در مسیر انتقال متولد شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: پس از انجام موفق زایمان، مراقبتهای اولیه درمانی برای مادر و نوزاد انجام شد و هر دو با وضعیت عمومی مناسب به درمانگاه دیشموک منتقل شدند.
غفارفرد با قدردانی از عملکرد نیروهای عملیاتی اورژانس، تصریح کرد: این مأموریت با تلاش و مهارت کارشناسان اورژانس ۱۱۵، عادل پسنده و مسعود بازدار، با موفقیت به پایان رسید.
وی با تأکید بر آمادگی نیروهای اورژانس در ارائه خدمات پیشبیمارستانی، گفت: حضور بهموقع و اقدامات تخصصی کارشناسان اورژانس در چنین مأموریتهایی نقش مهمی در حفظ سلامت مادر و نوزاد دارد.
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