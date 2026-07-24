قاسمی: قطار مشهد به ریل شهرضا و دهاقان بازگشت 

حبیب قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشینه مطالبات ریلی مردم منطقه اظهار کرد: پس از تغییرات ساختاری در مسیر ریلی شیراز–یزد–مشهد طی سالهای گذشته، متأسفانه دسترسی مستقیم و آسان زائران شهرستانهای شهرضا، دهاقان، آباده و اقلید به ناوگان ریلی مشهد مقدس قطع شد. این تصمیم، مشکلات فراوانی را برای مردم منطقه ایجاد کرد و زائران ناچار بودند مسافتهای طولانی جادهای را برای رسیدن به ایستگاههای موازی در سایر شهرستانها تحمل کنند که خطرات سفر و هزینههای ترانزیتی را به شدت افزایش داده بود.
وی با تشریح فرآیند رایزنیهای پارلمانی جهت حل این مشکل افزود: با توجه به حجم بالای مطالبات مردمی، این پرونده به صورت مستمر در طول سال گذشته پیگیری شد. در آخرین نشست خردادماه سال جاری که با دکتر ذاکری، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران داشتیم، گزارشهای کارشناسی از پتانسیل مسافری منطقه ارائه شد که در نهایت موافقت و دستور ایشان برای بررسی فنی و راهاندازی یک مسیر ویژه صادر شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات فنی و زمانبندی اجرای این طرح ابراز کرد: بر اساس بررسیهای کارشناسی مقرر شده است در تابستان سال جاری، دو خط ریلی به صورت آزمایشی در این مسیر فعال شوند؛ خط نخست از مبدأ اقلید حرکت خود را آغاز کرده و شهرستانهای آباده، شهرضا و دهاقان را پوشش میدهد. خط دوم نیز از مبدأ شیراز و با عبور از ایستگاه شهرضا به سمت مشهد مقدس حرکت خواهد کرد که برنامه زمانبندی آن فعلاً دو نوبت حرکت در هفته پیشبینی شده است.
قاسمی با تاکید بر اینکه پایداری این خدمات ریلی به همکاری و استقبال مردم بستگی دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تداوم فعالیت این قطارها منوط به توجیه اقتصادی و استقبال زائران است، از عموم همشهریان و هیئتهای مذهبی شهرستانهای شهرضا، دهاقان، سمیرم، آباده و اقلید تقاضا داریم با استفاده از این خط ریلی جدید در سفرهای زیارتی خود، به تثبیت و دائمی شدن این خدمت ارزشمند کمک کنند تا در آینده شاهد توسعه خطوط ریلی منطقه باشیم.
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