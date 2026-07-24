به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی، در افتتاحیه نخستین دوره «پیشصنعت در داروسازی» که در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به ضرورت ارتقای مهارتهای فارغالتحصیلان دانشگاهی، اظهار داشت: فارغالتحصیلان دانشگاهها از دانش علمی مناسبی برخوردارند، اما در مهارتهای مورد نیاز صنعت و حتی مهارتهای زندگی با ضعفهایی مواجهاند و همین موضوع باعث میشود صنایع پس از جذب نیرو، ناچار شوند آموزش را از ابتدا آغاز کنند.
وی افزود: برگزاری چنین دورههایی میتواند فاصله میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت را کاهش دهد و نیروی انسانی آمادهتری را در اختیار صنعت داروسازی قرار دهد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت تولید داخلی دارو، گفت: اگر صنعت داروسازی کشور وجود نداشت، در هیچیک از مقاطع حساس، امکان پاسخگویی به نیازهای درمانی مردم فراهم نبود. از سالهای دفاع مقدس گرفته تا بحرانهای بعدی، صنعت داروسازی همواره در کنار نظام سلامت قرار داشته و نقش تعیینکنندهای در تأمین دارو ایفا کرده است.
پیرصالحی با اشاره به تحولات فناوری در صنعت داروسازی گفت: امروز نقش مهندسان، متخصصان فناوری و بهویژه هوش مصنوعی در صنعت دارو پررنگتر از گذشته شده است و اگر بخواهیم در آینده داروسازی ایران و جهان جایگاه مناسبی داشته باشیم، باید از همین امروز نیروهای انسانی را برای کار با فناوریهای جدید آماده کنیم.
وی افزود: یکی از نمونههای موفق سیاستگذاری در این حوزه، توسعه داروهای زیستفناور در دهه ۸۰ بود که امروز به یکی از افتخارات صنعت داروسازی کشور تبدیل شده و از خروج حجم قابل توجهی ارز جلوگیری کرده است.
پیرصالحی با تأکید بر اینکه کیفیت باید مهمترین اصل در تولید دارو باشد، اظهار کرد: در صنعت داروسازی مستقیماً با سلامت مردم سروکار داریم؛ بنابراین کیفیت باید خط قرمز همه فعالان این حوزه باشد و هیچ مصلحتی نباید جای آن را بگیرد.
وی ادامه داد: نیروی انسانی کارآمد، متخصص و اخلاقمدار میتواند آینده صنعت داروسازی را متحول کند. افرادی که اخلاق حرفهای را رعایت کنند، کیفیت را در اولویت قرار دهند و هدف اصلی خود را خدمت به سلامت مردم بدانند، سرمایه واقعی این صنعت هستند.
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