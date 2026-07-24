نماز جمعه باید قرارگاه جهادتبیین،امیدآفرینی و پیگیری مطالبات مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با اشاره به سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نماز جمعه از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و سنگر صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی است و امام خمینی (ره) نگاه ویژه‌ای به این فریضه عبادی ـ سیاسی داشتند.

امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه نماز جمعه سنگر صیانت از انقلاب اسلامی و قرارگاه اصلی اهل ایمان است، گفت: امام جمعه باید انقلابی‌ترین، عدالت‌خواه‌ترین، فسادستیزترین، ساده‌زیست‌ترین، مهربان‌ترین و امین‌ترین فرد جامعه باشد و تریبون نماز جمعه نیز به محلی برای جهاد تبیین، امیدآفرینی و پیگیری مطالبات مردم تبدیل شود.

وی افزود: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، ائمه جمعه را مسئولان انقلاب در حوزه مأموریت خود و سخنگوی انقلاب اسلامی معرفی کردند و این جایگاه، مسئولیت سنگینی را بر دوش ائمه جمعه قرار داده است.

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت تربیت نیروهای شایسته برای استمرار این جایگاه، گفت: امام جمعه باید انقلابی‌ترین، عدالت‌خواه‌ترین، فسادستیزترین، ساده‌زیست‌ترین، مهربان‌ترین و امین‌ترین فرد جامعه باشد تا بتواند با رفتار و گفتار خود، اعتماد عمومی را جلب کرده و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارد.

حجت‌الاسلام حسینی با بیان اینکه نماز جمعه باید پایگاه جهاد تبیین و مطالبه‌گری باشد، تصریح کرد: اگر نماز جمعه می‌خواهد برای جوانان، خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه جذاب و اثرگذار باشد، باید در کنار فضایل عبادی و معنوی، بستری مناسب برای تبیین مسائل روز، روشنگری، پاسخ به شبهات و طرح مطالبات مردم فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: نماز جمعه تنها محل اقامه یک عبادت هفتگی نیست، بلکه قرارگاه اصلی اهل ایمان در کنار فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی به شمار می‌رود و باید نقش هدایت‌گر خود را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایفا کند.

امام جمعه زنجان با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران، اظهار داشت: امروز دشمن با بهره‌گیری از جنگ روانی، عملیات رسانه‌ای و فضاسازی درصدد گسترش ناامیدی، یأس و افسردگی در جامعه است و در چنین شرایطی، نماز جمعه باید مأمن آرامش مؤمنان، محور وحدت و کانون امیدآفرینی در جامعه باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مشکلات معیشتی مردم، گفت: مشکلات اقتصادی و مطالبات مردم باید در تریبون نماز جمعه مورد پیگیری قرار گیرد و این مسائل نباید از دغدغه‌های اصلی ائمه جمعه و مسئولان دور بماند.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: مسئولان باید با حضور فعال در نماز جمعه، اقدامات انجام‌شده، برنامه‌ها، محدودیت‌ها و موانع موجود را با شفافیت برای مردم تبیین کنند و از طریق گفت‌وگوی مستقیم، نسبت به مطالبات و دغدغه‌های آنان پاسخگو باشند، چرا که این ارتباط صمیمانه موجب افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش محوری امام جمعه در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه، اظهار کرد: امام جمعه امتداد گفتمان ولی‌فقیه در جامعه است و باید در کنار مردم، با روحیه‌ای پدرانه، دلسوزانه و امیدآفرین، در مسیر تبیین معارف اسلامی، ارزش‌های انقلاب، اندیشه‌های امام راحل و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کند.

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به سالروز شهادت عمار یاسر، این صحابی بزرگ پیامبر اسلام (ص) را از برجسته‌ترین الگوهای بصیرت، ایمان و استقامت دانست و گفت: در تاریخ پرافتخار اسلام، شخصیت‌هایی تحت هدایت قرآن کریم و ارشادات اهل‌بیت (ع) تربیت شدند که هر یک الگوی ماندگار ایمان، تقوا و مجاهدت هستند و عمار یاسر یکی از شاخص‌ترین این چهره‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: عمار یاسر در خانواده‌ای ایثارگر تربیت شد و همه عمر خود را در مسیر دفاع از حق، ولایت و حقیقت سپری کرد و تا آخرین لحظه بر پیمان خود با اسلام و ولایت استوار ماند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: معظم‌له حضور آگاهانه و وفادارانه مردم در صحنه را حضوری عمارگونه توصیف کردند و این تعبیر نشان می‌دهد که امروز نیز جبهه حق برای مقابله با جبهه باطل بیش از هر زمان دیگری به بصیرت، استقامت و حضور مسئولانه مردم نیاز دارد.

وی تأکید کرد: تقویت جایگاه نماز جمعه، تربیت نیروهای شایسته برای این سنگر مهم، گسترش جهاد تبیین، پیگیری مطالبات مردم، امیدآفرینی، حفظ انسجام اجتماعی و ترویج فرهنگ ولایت‌مداری از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز جامعه اسلامی است و نماز جمعه باید همچنان محور وحدت، بصیرت و پیشرفت کشور باقی بماند.