به گزارش خبرگزاری مهر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس وزرای کشورهای عضو بریکس، اظهار کرد: دیدارها تاکنون با پاکستان و روسیه بود و حالا با کشورهایی که در سازمان شانگهای حضور دارند، با عموم آنها مواضع و مشترکی داریم. همه این کشورها تجاوز آمریکا، اقدامات یکجانبه و غیرقانونی این کشور، نقض حقوق بینالملل و استفاده غیرقانونی از زور را بهصراحت محکوم کردهاند و به دنبال یافتن راهحلی برای مقابله با این روند هستند.
وی افزود: همانطور که در نطق امروز هم گفتم، این بلایی است که اگر جامعه بینالمللی آن را محکوم نکند و با آن برخورد نکند، دیر یا زود گریبان همه را خواهد گرفت. این احساس و نگرانی در میان همه این کشورها وجود دارد. در گفتوگوهایی که داشتیم نیز مطمئن شدیم که در این زمینه اتفاقنظر و همسویی قابل توجهی وجود دارد و درباره آن تبادل نظر شد.
عراقچی تاکید کرد: همچنین درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقهای نیز گفتوگو کردیم. اکنون موضوع تجاوزات آمریکا از مهمترین مسائل مورد بحث است و در شرایط کنونی، ایران به یکی از محورهای اصلی توجه و گفتوگو در سطح جهان تبدیل شده است.
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