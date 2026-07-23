تحقق رشد ۴۵ درصدی فروش و افزایش ۱۰ درصدی تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام گروه بهمن، ۳۱ تیرماه با حضور بیش از ۷۰ درصد از سهامداران و نمایندگان قانونی آنان برگزار شد و در این نشست، گزارش عملکرد سال مالی ۱۴۰۴ این مجموعه به سهامداران ارائه شد.

رشد تولید و فروش با وجود چالش‌های صنعت

محمد محمدی مدیرعامل گروه بهمن با اشاره به شرایط دشوار تولید در سال گذشته از جمله محدودیت‌های ارزی، موانع گمرکی و بحران‌های پیش‌آمده اظهار کرد: با وجود این چالش‌ها، گروه بهمن توانست روند رو به رشد تولید و فروش خود را حفظ کند.

وی افزود: میزان تولید گروه بهمن از ۳۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۳ به ۴۱ هزار و ۵۶۳ دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسید که بیانگر رشد ۱۰ درصدی تولید است. همچنین میزان فروش این گروه از ۷۱.۵ همت در سال ۱۴۰۳ به ۱۰۴ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و رشد ۴۵ درصدی را به ثبت رساند.

رهبری بازار خودروهای تجاری

مدیرعامل گروه بهمن با تشریح جایگاه این شرکت در بازار خودرو کشور گفت: گروه بهمن همچنان رهبری بازار خودروهای تجاری را در اختیار دارد و جایگاه نخست سهم بازار در تولید خودروهای ون، کامیونت و کشنده را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: این گروه در بخش مینی‌بوس، کامیون و اتوبوس نیز جایگاه دوم سهم بازار را در اختیار دارد و در بخش خودروهای SUV موفق به کسب جایگاه سوم شده است.

افزایش تولید محصولات هیبریدی و عرضه محصولات جدید

محمدی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای گروه بهمن در حوزه خودروهای پاک اظهار کرد: این گروه در تولید خودروهای هیبریدی نیز پیشتاز است و هم‌اکنون دو محصول «شوال ۶» و «اینوی» را در این بخش تولید می‌کند.

مدیرعامل گروه بهمن به افزایش سهم‌ تولید خودروهای هیبرید اشاره کرد و گفت: برنامه بهمن موتور در سال جاری آن است که ۳۰ درصد از تولیدات خود را به خودروهای هیبریدی اختصاص دهد. همچنین توسعه سبد محصولات در هر دو بخش سواری و تجاری در دستور کار قرار دارد و محصولات جدیدی در سال جاری به بازار عرضه خواهد شد.

ارتقای جایگاه گروه بهمن و تداوم برتری در ارائه خدمات

مدیرعامل گروه بهمن از ارتقای جایگاه این مجموعه در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور خبر داد و گفت: رتبه گروه بهمن از ۳۳ به ۲۷ ارتقا یافته است.

وی ادامه داد: گروه بهمن در حوزه خدمات فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری، جایگاه نخست را در اختیار دارد و در بخش خودروهای سواری نیز موفق به کسب جایگاه نخست خدمات فروش شده است.

محمدی همچنین از کسب رتبه نخست پاسخگویی به شکایات مشتریان در ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) اشاره کرد و افزود: این موفقیت با ثبت رضایت ۱۰۰ درصدی مشتریان و کاهش ۲۰ روزه زمان پاسخگویی به شکایات حاصل شده است.



تصویب صورت‌های مالی و افزایش سود سهام

در ادامه این مجمع، صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با اکثریت آرای سهامداران به تصویب رسید. همچنین با تصویب مجمع، سود نقدی قابل تقسیم به ازای هر سهم از ۱۱۵ ریال در سال گذشته به ۲۵۰ ریال افزایش یافت.