به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح پنجشنبه در دیدار با علمای اهل سنت استان به مناسبت هفته وحدت ، با تأکید بر اینکه وحدت میان اهل تشییع و تسنن مهمترین پشتوانه امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: امروز دشمن بیش از هر چیز دیگری از وحدت و همدلی مسلمانان می ترسد و تلاش میکند تا با ایجاد اختلاف، این سرمایه ارزشمند را تضعیف کند.
وی در ادامه گفت: معتقدیم که هر روز، روز وحدت است و نامگذاری ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) به عنوان هفته وحدت، فرصتی برای افزایش همدلی، صمیمیت و انسجام در جامعه اسلامی است.
استاندار با قدردانی از حضور و همراهی علمای اهل سنت، خاطرنشان کرد: امروز آنچه بیش از توان نظامی و علمی موجب ترس و وحشت دشمن شده وحدت میان برادران و خواهران اهل تشیع و تسنن است، چراکه دشمن بهخوبی میداند جامعهای که متحد و منسجم باشد، در برابر توطئهها و فشارهای خارجی ایستادگی خواهد کرد.
هاشمی با بیان اینکه وحدت میان علمای اهل تشیع و تسنن در خراسان جنوبی در سطح کشور مثالزدنی است گفت: علاوه بر وحدت میان علما، انسجام و همدلی میان همه شهروندان استان نیز سرمایهای ارزشمند است که باید از آن صیانت کنیم.
وی با اشاره به اشتراکات فراوان میان مسلمانان، افزود: باید این اشتراکات را برجسته، حفظ و تقویت کنیم، چراکه سیاست دشمن ایجاد اختلاف است و مهمترین راه مقابله با این توطئه، تقویت وحدت و همدلی میباشد.
وی جمهوری اسلامی ایران را امالقرای جهان اسلام و خانه امید آزادیخواهان جهان دانست و یاد آور شد: امروز مردم مظلوم غزه و ملتهای مختلفی که در معرض ظلم و استکبار قرار دارند، چشم امیدشان به جمهوری اسلامی ایران است.
هاشمی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و اهانت به مقدسات اسلامی، ادامه داد: دشمن میان شیعه و سنی تفاوتی قائل نیست و با اصل اسلام و مکتب پیامبر اکرم(ص) مخالفت دارد، از این رو وحدت مسلمانان مهمترین سد در برابر توطئههای دشمنان است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در خراسان جنوبی طی دو سال گذشته، افزود: در کنار همه کمبودها و شرایط دشوار کشور، با حفظ وحدت و انسجام، اتفاقات بسیار خوبی در سطح استان رقم خورده است.
استاندار خراسان جنوبی افزود: در دو سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد تومان به پروژه راهآهن استان تزریق شده و این ابرپروژه با جدیت در حال اجراست، همچنین بیش از ۵۰ کیلومتر از پروژههای دوباندهسازی راهها به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته هاشمی بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از شهروندان چهار شهرستان مرزی استان، که بخش قابل توجهی از آنان را برادران اهل سنت تشکیل میدهند، از مزایای طرح کولبری بهرهمند شدهاند و امروز مرز ماهیرود نیز به عنوان یکی از موفقترین مرزهای کشور در حوزه صادرات و واردات شناخته میشود.
وی با قدردانی از همراهی و بصیرت علمای اهل سنت در حوادث مختلف استان، گفت: هیچگاه محبت و همراهی علمای اهل سنت در حادثه فوت مرحوم خالقی و همچنین حوادث دیماه را فراموش نمیکنیم.
به گفته وی؛ بصیرت، آگاهی و همراهی بزرگان اهل سنت نقش مهمی در حفظ آرامش و امنیت استان داشته است.
استاندار خراسان جنوبی افزود: همراهی علمای اهل سنت با سیاستهای نظام و دولت و مرزبندی آنان با اغتشاشگران و فتنهگران، نشاندهنده بصیرت و آگاهی آنان و دلبستگی به امنیت و آرامش کشور است.
هاشمی با تأکید بر اینکه موضوع معیشت مردم با جدیت دنبال میشود، اظهار کرد: اگرچه خراسان جنوبی در حال حاضر پایینترین نرخ تورم را در میان استانهای کشور دارد، اما این وضعیت برای ما کافی نیست و معتقدیم باید بیش از این تلاش کنیم، از این رو موضوع معیشت و کنترل تورم را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به اولویت توسعه زیرساختهای شهرستانهای مرزی، گفت: در حوزه پروژههای زیرساختی بهویژه در شهرستان درمیان، اعتبارات خوبی پیشبینی شده و تکمیل راههای این شهرستان در اولویت قرار دارد، در شهرستانهای زیرکوه، سربیشه و نهبندان نیز تلاش شده اعتبارات مناسبی برای اجرای طرحهای مختلف اختصاص یابد.
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