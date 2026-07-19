کاهش دمای هوا در نیمه جنوبی اردبیل از روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و الگوهای عددی نشان می‌دهد که طی امروز (یکشنبه ۲۸ تیر)، آسمان استان اردبیل عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری و گاهی همراه با افزایش ابر خواهد بود.

همچنین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، آسمان غالب مناطق استان نیمه‌ابری و در برخی نقاط ابری پیش‌بینی شده است؛ در نواحی منتهی به استان گیلان، منطقه موران شهرستان گرمی و مناطق شرقی شهرستان بیله‌سوار نیز مه دور از انتظار نخواهد بود.

بر اساس این گزارش، طی روزهای آینده بارش قابل توجهی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود، اما در ساعات بعدازظهر امروز به دلیل شرایط فصلی و محلی، افزایش ابر و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده در مناطق کوهستانی وجود دارد.

همچنین برای روز دوشنبه، بارش‌های خفیف در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

از نظر دمایی، امروز دمای هوا بین ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش می‌یابد. از روز دوشنبه تا سه‌شنبه نیز دمای هوا در شهرستان‌های مشگین‌شهر، سرعین، نیر، اردبیل، نمین و خلخال بین ۳ تا ۶ درجه کاهش خواهد یافت، در حالی که در سایر شهرستان‌های استان، هوای گرم همچنان تداوم خواهد داشت.

همچنین طی پنج روز آینده، وزش باد شرقی و گاهی جنوب‌شرقی تا شمالی در اغلب مناطق استان ادامه خواهد داشت.بیشینه سرعت باد در ساعات بعدازظهر تا اوایل شب پیش‌بینی شده و در مناطق مرکزی و جنوبی استان گاهی به ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.