هشدار سطح زرد در استان اردبیل؛ افزایش محسوس هوا در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کوهی از صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۶ خبر داد و اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای هواشناسی، از صبح شنبه سوم مردادماه تا اواخر وقت یکشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۵، الگوی پایدار تابستانه بر استان حاکم خواهد بود و در نتیجه دمای هوا به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.

وی افزود: در این مدت، افزایش محسوس دمای هوا به‌ویژه در ساعات میانی روزهای شنبه و یکشنبه در تمامی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود که شدت آن در شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، اردبیل، نیر، کوثر، فیروزآباد، گرمی، خلخال و مشگین‌شهر بیشتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی اظهار کرد: گرمازدگی به‌ویژه برای سالمندان، کودکان، بیماران و سایر گروه‌های حساس، افزایش مصرف آب و برق و همچنین افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع و عرصه‌های طبیعی از مهم‌ترین مخاطرات این سامانه است.

وی از شهروندان خواست ضمن پرهیز از فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز طی ساعات گرم روز، در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کرده و از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند تا از بروز و گسترش آتش‌سوزی جلوگیری شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل همچنین به بهره‌برداران بخش کشاورزی، دامداری، گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی توصیه کرد نسبت به مدیریت دما و رطوبت محیط اقدامات لازم را انجام دهند و از برگزاری برنامه‌های طبیعت‌گردی در این بازه زمانی خودداری شود.