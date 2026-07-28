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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

وزش بادهای شدید شرقی و هوای نسبتاً گرم در راه استان اردبیل

وزش بادهای شدید شرقی و هوای نسبتاً گرم در راه استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی اردبیل از وزش بادهای تند تا شدید شرقی در استان طی سه روز آینده، همراه با گرد و خاک محلی و سپس هوای نسبتاً گرم در روز چهارشنبه خبر داد.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر از حاکمیت پدیده وزش باد شرقی (خزری) طی سه روز آینده در این استان خبر داد و با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: این وزش باد روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه در مناطق شمالی، نوار شرقی و دشت اردبیل، و فردا (چهارشنبه، ۷ مرداد) در مناطق جنوبی استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با سرعت تند تا شدید همراه خواهد بود؛ از این رو در مناطق مستعد، وقوع گرد و خاک محلی دور از انتظار نیست.

وی افزود: با کاهش سرعت وزش باد در روز چهارشنبه، هوای نسبتاً گرم‌تری نسبت به امروز (سه‌شنبه) در مناطق مرکزی و شمالی استان حاکم خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان درباره اوضاع جوی در روزهای پایانی هفته (۸ و ۹ مرداد) نیز گفت: دمای هوا در این روزها چند درجه کاهش یافته و هوای معتدل تابستانی در غالب مناطق استان پیش‌بینی می‌شود. همچنین تا پایان هفته جاری، هیچ سامانه بارشی فعالی برای استان مورد انتظار نیست.

کد مطلب 6901637

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