به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: وضعیت جوی استان اردبیل تا ظهر امروز با آسمان صاف و نیمهابری همراه بوده و در مناطق مرکزی و جنوبی، وزش باد با شدت تند پیشبینی میشود.
از روز چهارشنبه، با عبور موجی از استان، دمای هوا روند افزایشی پیدا کرده و در ساعات بعد از ظهر و شب، بارشهای رگباری همراه با رعدوبرق در نواحی کوهستانی، مرکزی و جنوبی استان رخ خواهد داد.
وقوع سیلابهای ناگهانی در مناطق کوهستانی به دلیل نوع بارشها پیش بینی می شود.
انتظار میرود از روز شنبه ۳ مرداد ماه، با بازگشت پایداری جوی، دمای هوا به طور محسوس افزایش یابد و اوایل هفته آینده، استان اردبیل شاهد شرایط هوای گرم باشد.
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