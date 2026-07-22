  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

پیش‌بینی افزایش دما و بارش‌های پراکنده در استان اردبیل طی روزهای آتی

پیش‌بینی افزایش دما و بارش‌های پراکنده در استان اردبیل طی روزهای آتی

اردبیل- اداره کل هواشناسی استان اردبیل از تغییرات جوی در سطح استان خبر داد و اعلام کرد که از اواخر هفته جاری، علاوه بر بارش‌های رگباری در مناطق کوهستانی، دمای هوا نیز روند صعودی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: وضعیت جوی استان اردبیل تا ظهر امروز با آسمان صاف و نیمه‌ابری همراه بوده و در مناطق مرکزی و جنوبی، وزش باد با شدت تند پیش‌بینی می‌شود.

از روز چهارشنبه، با عبور موجی از استان، دمای هوا روند افزایشی پیدا کرده و در ساعات بعد از ظهر و شب، بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق در نواحی کوهستانی، مرکزی و جنوبی استان رخ خواهد داد.

وقوع سیلاب‌های ناگهانی در مناطق کوهستانی به دلیل نوع بارش‌ها پیش بینی می شود.

انتظار می‌رود از روز شنبه ۳ مرداد ماه، با بازگشت پایداری جوی، دمای هوا به طور محسوس افزایش یابد و اوایل هفته آینده، استان اردبیل شاهد شرایط هوای گرم باشد.

کد مطلب 6895709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها