به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی در چهاردهمین مانور سراسری طرح ملی مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) که به میزبانی منطقه برق ری برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجامشده در استان تهران ارائه کرد.
وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در استان تهران جمعآوری و بیش از ۱۳ هزار کنتور معیوب و دستکاریشده نیز تعویض شده است.
محمودی افزود: همچنین ۱۲ هزار و ۵۰۰ فیوز محدودکننده برای مشترکان پرمصرف نصب و بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ شمارشگر در شهرستانهای استان تهران راهاندازی شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به نتایج چهاردهمین مانور سراسری طرح مهتاب، تصریح کرد: در این مانور با مشارکت ۵۲ اکیپ عملیاتی، ۲۵۰ انشعاب غیرمجاز، بیش از یکهزار و ۳۴۱ متر کابل غیرمجاز جمعآوری، ۱۹۵ کنتور معیوب تعویض و ۱۰۰ شمارشگر و ۲۳ فیوز محدودکننده نصب شد.
وی از شناسایی و جمعآوری ۶ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز در سه شهرستان استان تهران طی هفته جاری خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای این مانور منجر به احصای بیش از ۹۸۵ هزار کیلووات ساعت انرژی شد.
محمودی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق، از مشترکان خواست بهویژه در ساعات اوج مصرف از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و ۱۹ تا ۲۳ با مدیریت مصرف، در حفظ پایداری شبکه برق همکاری کنند.
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