به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی و تبلیغات سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای پاکسازی منطقه و خنثی‌سازی مهمات باقی‌مانده از حملات آمریکایی–صهیونی، عملیات انفجار کنترل‌شده این مهمات در شهرستان مبارکه و مناطق اطراف انجام خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، احتمال شنیده شدن صدای این انفجارها امروز دوشنبه ۱۰ فروردین‌ماه از ساعت ۱۴ تا حوالی غروب در برخی مناطق وجود دارد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این انفجارها کاملاً کنترل‌شده و در چارچوب عملیات ایمن‌سازی و پاکسازی منطقه انجام می‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) همچنین از شهروندان خواست در صورت شنیدن صدای انفجار در این بازه زمانی، آرامش خود را حفظ کرده و توجه داشته باشند که این صداها ناشی از عملیات برنامه‌ریزی‌شده خنثی‌سازی مهمات است.

گفته می‌شود این اقدامات با هدف تأمین امنیت کامل منطقه و جلوگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی ناشی از مهمات باقی‌مانده انجام می‌شود.