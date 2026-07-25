توحید شیریزاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: این سفر در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افتتاح و بهره‌برداری از تعدادی از پروژه‌های مهم استان انجام شد و بازدید از روند بازسازی پل شهید سلیمانی، افتتاح طرح‌های حوزه انرژی، آب و فاضلاب، پروژه‌های ورزشی و مراکز درمانی از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر بود.

وی با اشاره به آغاز برنامه‌های سفر از محل بازسازی پل شهید سلیمانی افزود: پس از این بازدید، افتتاح پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب، نیروگاه‌های خورشیدی و پنل‌های انرژی خورشیدی که در نقاط مختلف استان آماده بهره‌برداری شده بودند، در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز ادامه داد: همچنین ورزشگاه انقلاب کرج و تعدادی دیگر از پروژه‌های عمرانی مورد بازدید و بررسی قرار گرفت و در پایان نیز موضوعات مرتبط با توسعه استان در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه البرز جمع‌بندی خواهد شد.

سهم دولت و بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها

شیریزاد درباره منابع مالی پروژه‌های افتتاح‌شده بیان کرد: بخش عمده این طرح‌ها با استفاده از اعتبارات دولتی اجرا شده و تنها در برخی پروژه‌ها از جمله نیروگاه‌های خورشیدی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز مشارکت داشته‌اند.

وی با اشاره به پروژه پل شهید سلیمانی گفت: این طرح به صورت مشترک میان دولت و شهرداری کرج در حال اجرا است و هر یک از طرفین متناسب با سهم خود، از طریق تأمین اعتبار، واگذاری زمین، تملک اراضی و پرداخت‌های نقدی در اجرای آن مشارکت کرده‌اند.

بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در آب و فاضلاب

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز با اشاره به طرح‌های حوزه آب و فاضلاب اظهار کرد: پروژه‌های این بخش از محل اعتبارات دولتی شرکت‌های مربوطه تأمین اعتبار شده و ارزش پروژه‌های اجرا شده در حوزه فاضلاب بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: این پروژه‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های خدماتی استان و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی البرز به بهره‌برداری رسیده‌اند.

افتتاح مراکز درمانی با ارزشی بیش از سه هزار میلیارد تومان

شیریزاد با اشاره به پروژه‌های حوزه سلامت گفت: مرکز رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان امام علی (ع) و درمانگاه تخصصی حضرت ولیعصر (عج) کمالشهر از مهم‌ترین طرح‌هایی بودند که امروز افتتاح شدند.

وی افزود: درمانگاه تخصصی حضرت ولیعصر (عج) پس از سه سال از آغاز عملیات اجرایی به بهره‌برداری رسید و مجموع ارزش پروژه‌های درمانی افتتاح‌شده بیش از سه هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت بخش خصوصی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز با تأکید بر حمایت دولت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی مشوق‌های مناسبی پیش‌بینی شده و هم‌اکنون دست‌کم دو شهرک صنعتی استان برق مورد نیاز خود را از نیروگاه‌های خورشیدی که به صورت تعاونی ایجاد شده‌اند، تأمین می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های نیروگاه خورشیدی نیز مطابق قوانین و مقررات کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال توسعه هستند.

دولت بر تکمیل سریع پل شهید سلیمانی تأکید دارد

شیریزاد درباره روند بازسازی پل شهید سلیمانی نیز گفت: از همان زمان وقوع حادثه، عملیات آواربرداری و بازسازی آغاز شده و اکنون نیز اجرای پروژه با سرعت ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر امکان اعلام دقیق میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه وجود ندارد، زیرا با پیشرفت عملیات اجرایی، برآوردهای مالی دقیق‌تر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز با اشاره به حمایت دولت از این طرح اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری، دولت به دلیل اهمیت این پروژه و آثار آن در کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و تسهیل تردد شهروندان، بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پل شهید سلیمانی تأکید دارد و اجرای آن را با همکاری شهرداری کرج دنبال می‌کند.

لازم به ذکر است؛ با حضور جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی، درمانی، انرژی و زیرساختی استان البرز در نخستین روز مردادماه به بهره‌برداری رسید؛ پروژه‌هایی که بخش عمده آنها با اعتبارات دولتی و بخشی نیز با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نیز آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای البرز مورد بررسی قرار گرفت.