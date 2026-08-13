سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی تبریز برای تماشاگران بازی تراکتور – پیکان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخ جلالی روز پنجشنبه گفت: با توجه به برگزاری مسابقه فوتبال بین تیم های تراکتور و پیکان از دیدارهای هفته اول لیگ برتر فوتبال کشور، جام خلیج همیشه فارس، ناوگان اتوبوسرانی تبریز جهت مراجعه تماشاگران پرشور و فهیم به ورزشگاه یادگار امام (ره) خدمات ایاب و ذهاب ارائه خواهد کرد.

وی افزود: چهارراه عباسی، میدان ستارخان (یکه دکان) و میدان جهاد (نصف راه) به عنوان مبادی انتقال تماشاگران به ورزشگاه یادگار امام (ره) در نظر گرفته شده است.

جلالی ادامه داد: تماشاگران محترم اعم از آقایان و بانوان می توانند از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ از طریق مبادی فوق، با استفاده از ناوگان اتوبوسرانی به ورزشگاه یادگار امام (ره) مراجعه کنند.بازی بین تیم های تراکتور و پیکان روز جمعه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۸ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.