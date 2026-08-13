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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

انهدام ۲ هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور + فیلم

انهدام ۲ هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور + فیلم

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد: دو هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری چهار تروریست و کشته شدن دو تن از آنان در جنوب‌شرق کشور منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای، از انهدام دو هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری با دستگیری چهار تروریست و کشته شدن دو تن از آنان در جنوب‌شرق کشور، خبر داد.

متن بیانیه وزارت اطلاعات به این شرح است:

بسمه تعالی

به‌ استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در پرتو الطاف الهی و در ادامه اقدامات آفندی-پدافندی سربازان گمنام امام‌زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان‌ و هم افزایی رزمندگان غیور قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و دلاور مردان فراجا، ۲ هسته‌ی سازمان‌یافته وارداتی دیگر از گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیات‌های نیروهای اطلاعاتی استان در شهرستان خاش، تعداد ۴ نفر از تروریست‌ها دستگیر و ۲ نفر دیگر در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیدند.

این دو هسته‌ی عملیاتی آموزش‌دیده وارداتی مزدور دشمن آمریکایی-صهیونیستی قصد اجرای پروژه دشمن در ناامن‌سازی استان و ضربه به زیرساخت‌های اقتصادی جنوب استان را داشتند که قبل از هرگونه اقدام، شناسایی و متلاشی شدند.

همچنین در ادامه سلسله اقدامات نیروهای حافظ امنیت جهت تامین امنیت اجتماعی شهروندان استان، یک باند ۴ نفره سازمان‌یافته شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی در شهرستان زاهدان که درصدد ربایش شهروندان این شهر و باج‌گیری از خانواده آنان بود، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته و به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات دستگیر شدند.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@(با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان
۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۵

کد مطلب 6915675
رامین عبداله شاهی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      هزاران بارک الله
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۲
      0 0
      پاسخ
      الحمدلله هر کی بیاد میزنیم الله اکبر

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