https://mehrnews.com/x3cDWT ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6897920 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۲ صد و چهل و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه کرمانشاه- صد و چهل و ششمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6897920 کپی شد مطالب مرتبط کلاله یکصدا با مقاومت؛ اجتماع شبانه مردم در حمایت از آرمانهای انقلاب حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه طاهری: رهبر شهید با علم و اخلاص، پرچمدار تحول در جهان اسلام شد برچسبها کرمانشاه اجتماع مردمی رهبر شهید
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