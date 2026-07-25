طاهری: رهبر شهید با علم و اخلاص، پرچمدار تحول در جهان اسلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری، شامگاه جمعه در آیین بزرگداشت رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر، با تسلیت شهادت فرماندهان، سرداران، نخبگان و دیگر شهدای این نبرد، اظهار کرد: شهادت این افراد، ضایعه‌ای بزرگ برای امت اسلامی است، اما راه، اندیشه و آرمان آنان همچنان زنده خواهد ماند و مسیر عزت و مقاومت را روشن‌تر از گذشته ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به شخصیت رهبر شهید، گفت: یکی از مهم‌ترین ابعاد شخصیت این بزرگوار، علم، اندیشه و بینش الهی ایشان بود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ارزش علم در معارف اسلامی با نگاه رایج بشری تفاوت اساسی دارد، افزود: علم بدون جهت‌گیری الهی، نمی‌تواند موجب کمال انسان شود. در فرهنگ قرآن، علمی ارزشمند است که انسان را به خداوند، سعادت دنیا و آخرت و مسیر بندگی هدایت کند.

طاهری با استناد به آیه شریفه «إِنَّمَا یَخْشَی اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» اظهار کرد: قرآن کریم، معیار عالم واقعی را میزان خشیت الهی وی می‌داند. بنابراین هر دانشی که انسان را از خدا دور کند یا در خدمت منافع شخصی، هواهای نفسانی و اهداف شیطانی قرار گیرد، نه‌تنها ارزش الهی ندارد، بلکه می‌تواند منشأ انحراف و خسارت برای فرد و جامعه باشد.

وی ادامه داد: در روایات اسلامی نیز بارها هشدار داده شده است که اگر عالم فاسد شود، جامعه نیز به فساد کشیده خواهد شد و این نشان می‌دهد که مسئولیت صاحبان علم، بسیار سنگین‌تر از دیگران است.

علم باید نور باشد، نه ابزار قدرت

طاهری با اشاره به روایات اسلامی درباره حقیقت علم گفت: در روایات آمده است که علم، نوری است که خداوند در قلب بندگان شایسته قرار می‌دهد. این نور، انسان را به حقیقت رهنمون می‌شود و قدرت تشخیص حق از باطل را به وی می‌بخشد.

وی افزود: اگر علم، نورانیت نداشته باشد، ممکن است به ابزاری برای ظلم، استکبار و سلطه بر ملت‌ها تبدیل شود؛ همان‌گونه که امروز بسیاری از پیشرفت‌های علمی دنیا در خدمت جنگ‌افروزی، استعمار، کشتار ملت‌ها و تأمین منافع قدرت‌های استکباری قرار گرفته است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: علم حقیقی باید راه سعادت انسان را روشن کند و در خدمت عدالت، کرامت انسانی و بندگی خدا باشد.

جامعیت علمی رهبر شهید رمز موفقیت ایشان بود

طاهری با اشاره به شخصیت علمی رهبر شهید اظهار کرد: هنگامی که زندگی این شخصیت بزرگ را مطالعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که ایشان هیچ‌گاه به دنبال علم برای کسب شهرت یا دستیابی به جایگاه دنیوی نبود، بلکه تمام تلاش خود را برای شناخت حقیقت و خدمت به اسلام و جامعه اسلامی به کار گرفت.

وی افزود: در طول تاریخ حوزه‌های علمیه، فقها و مجتهدان بزرگی تربیت شده‌اند، اما آنچه رهبر شهید را ممتاز می‌کرد، جامعیت علمی ایشان بود. ایشان علاوه بر تسلط بر علوم اسلامی، در حوزه‌های تاریخ، سیاست، مسائل اجتماعی، تمدنی، فرهنگی و شناخت تحولات جهان نیز از دانشی عمیق برخوردار بود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بسیاری از افرادی که در سال‌های رهبری ایشان با سخنان و دیدگاه‌هایشان آشنا شدند، از گستردگی اطلاعات و تحلیل‌های دقیق این شخصیت شگفت‌زده بودند. این جامعیت علمی، نتیجه هدف الهی و نگاه تمدنی ایشان برای اصلاح جامعه و مقابله با ظلم جهانی بود.

هدف رهبر شهید، تغییر معادلات ظلم در جهان بود

طاهری اظهار کرد: رهبر شهید از همان آغاز مسیر علمی و مبارزاتی خود، هدفی بزرگ را دنبال می‌کرد و آن، تغییر وضعیتی بود که استعمار و استکبار جهانی بر ملت‌ها تحمیل کرده بودند.

وی افزود: کسی که در جایگاه مدیریت کلان جامعه قرار می‌گیرد، هرچه دانش، تجربه و شناخت بیشتری داشته باشد، قدرت تصمیم‌گیری و اثرگذاری وی نیز بیشتر خواهد بود و رهبر شهید با همین پشتوانه علمی توانست تحولات بزرگی را در کشور، منطقه و جهان اسلام رقم بزند.

بیش از شش دهه مجاهدت در راه اسلام

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سال‌های طولانی مبارزه رهبر شهید گفت: این شخصیت بزرگ بیش از شصت سال از عمر خود را در مسیر مبارزه، مجاهدت و خدمت به اسلام سپری کرد و حدود ۳۷ سال نیز مسئولیت هدایت جامعه اسلامی را بر عهده داشت.

وی افزود: در این دوران، تحولات عظیمی در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی رخ داد و جبهه مقاومت به یکی از تأثیرگذارترین جریان‌های جهان اسلام تبدیل شد؛ تحولاتی که بدون رهبری حکیمانه، علم گسترده و مدیریت مدبرانه ایشان امکان تحقق نداشت.

تشییع باشکوه، نشانه نفوذ جهانی رهبر شهید

طاهری حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید را نشانه جایگاه جهانی این شخصیت دانست و گفت: حضور میلیونی مردم و ابراز ارادت مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان نشان داد که نفوذ فکری و معنوی ایشان محدود به مرزهای ایران نبود، بلکه اندیشه‌های وی دل‌های بسیاری از ملت‌های آزاده را با خود همراه کرده بود.

وی افزود: این استقبال گسترده بیانگر آن است که رهبر شهید توانسته بود با اندیشه، اخلاق، شجاعت و مجاهدت خود، الهام‌بخش حرکت‌های آزادی‌خواهانه در سراسر جهان باشد.

عالم الهی تنها از خدا می‌ترسد

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی‌های علم الهی اظهار کرد: ثمره علم حقیقی، خشیت الهی است؛ یعنی انسانی که به این مرتبه برسد، تنها از خداوند می‌ترسد و در برابر قدرت‌های مادی و ظاهری جهان، هیچ هراسی به دل راه نمی‌دهد.

وی افزود: رهبر شهید مصداق همین حقیقت قرآنی بود و با وجود همه فشارها، تهدیدها و دشمنی‌های قدرت‌های استکباری، با صلابت در برابر آنان ایستاد و از حقوق ملت‌های مظلوم دفاع کرد.

طاهری خاطرنشان کرد: شجاعت، استقامت، تدبیر و روحیه ظلم‌ستیزی رهبر شهید، برخاسته از ایمان، تقوا، اخلاص و علم الهی ایشان بود و همین ویژگی‌ها موجب شد که در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر دفاع از اسلام و آرمان‌های انقلاب را با قدرت ادامه دهد.

وی با توصیه به استادان، علما و پژوهشگران حاضر در جلسه اظهار کرد: صاحبان علم باید دانش خود را وسیله‌ای برای بندگی خدا، خدمت به مردم، گسترش عدالت و مبارزه با ظلم و استکبار قرار دهند؛ چراکه علمی که با اخلاص، تقوا و مسئولیت‌پذیری همراه باشد، هم انسان را به سعادت می‌رساند و هم جامعه را به سوی عزت، پیشرفت و عدالت هدایت خواهد کرد.

طاهری تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه اسلامی نیازمند عالمانی است که همانند رهبر شهید، علم را با ایمان، بصیرت، شجاعت و مجاهدت درآمیزند و با روشنگری و مسئولیت‌پذیری، زمینه تحقق جامعه‌ای الهی، عادلانه و مستقل را فراهم سازند.