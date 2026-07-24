https://mehrnews.com/x3cDX5 ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۷ کد مطلب 6897929 استانها گیلان استانها گیلان ۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۷ موج یکصد و چهل و ششم حماسه حضور مردم رشت در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در صد و چهل و ششمین شب خونخواهی رهبر شهید را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB کد مطلب 6897929 کپی شد مطالب مرتبط قرار صد و چهل و پنجم رشتوندان در میدان قرار صد و چهل و هفتم حضور رشتی ها در میدان موج صد و چهل و چهارم حماسه رشتی ها در میدان قرار صد و چهل و سوم مردم دیار میرزا در میدان فریاد وحدت و مقاومت از گرگان تا شهرهای گلستان طنینانداز شد موج صد و چهل و دوم حضور حماسی مردم رشت در میدان حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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