به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده جمعه شب در بدو ورود علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت کشور به اهواز با اشاره به سفر رئیس سازمان حج و زیارت به خوزستان برای بررسی وضعیت تردد زائران افزود: این سفر در ارتباط با مرزهای شلمچه و چذابه و بررسی شرایطی است که برای سفری آسان، ارزان و ایمن برای زائران فراهم شده است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه امسال سفر اربعین در فضایی خاص در حال انجام است، تصریح کرد: این مراسم با حال و هوای متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته برگزار می‌شود و مردم ایران و عراق بار دیگر جلوه‌ای از همدلی و هم‌افزایی را به نمایش گذاشته‌اند.

موالی‌زاده با اعلام آمار تردد زائران در روزهای آغازین بیان کرد: تا این لحظه حدود ۹۵ هزار نفر از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده‌اند. مواکب فعال هستند و بخش‌های مختلف نیز به‌صورت روان و مستمر در حال خدمت‌رسانی‌اند.

وی از تشکیل اتاق عملیات مشترک با طرف عراقی خبر داد و گفت: با همکاری دوستان عراقی، کارها در حال انجام است و امیدواریم امسال این سفر در تراز بالاتری برگزار شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر تفاوت اربعین امسال با سال‌های پیشین اظهار داشت: شرایط امسال زمینه‌ساز برگزاری باشکوه‌تر این رویداد عظیم شده و پیش‌بینی می‌شود سفر اربعین با جمعیتی قابل‌توجه و شور بیشتر برگزار شود.