به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شنبه شب در گفتکو با خبرنگاران در مرز شلمچه اظهار کرد: به حول و قوه الهی مدیریت پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به خوبی صورت گرفت و از همه عزیزانی که تا آخرین لحظه پای کار بودند، قدردانی میکنم.
وی افزود: تاکنون ۲۸۰ هزار زائر از مرز شلمچه عبور کردهاند و از مرز چذابه نیز ۵۰ هزار نفر تردد داشتهاند که آمار قابل توجهی است.
استاندار خوزستان با اشاره به حملات اخیر دشمن تصریح کرد: این حملات هیچ خللی در روند حرکت زائران ایجاد نکرد و در مرز شلمچه همچنان جمعیت زیادی در حال عبور از گیتها و حرکت در مسیر راهپیمایی اربعین هستند.
وی ادامه داد: در این حادثه دو نفر از هموطنان به شهادت رسیدند و شماری از زائران نیز دچار موجگرفتگی شدند.
موالیزاده بیان کرد: مردم با الهام از مکتب سرخ حسینی، محکم و استوار در این مسیر ایستادهاند و حرکت زائران با قدرت ادامه دارد.
وی گفت: از زائران درخواست میکنیم سفر خود را مدیریت کنند و در ساعتهای خنکتر روز تردد داشته باشند تا با مشکل گرما مواجه نشوند.
استاندار خوزستان بیان کرد: همه خدمات لازم در بخشهای مختلف برای زائران در حال ارائه است و مجموعه استان با تمام ظرفیت در خدمت راهپیمایان اربعین قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به فضای متفاوت اربعین امسال افزود: دشمن تصور میکرد با این اقدامات میتواند کشور را با مشکل مواجه کند اما نه تنها به هدف خود نرسید بلکه مردم و نیروهای مسلح با ایستادگی، انسجام و حضور پرشور خود، پاسخ روشنی به این توهم دادند.
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