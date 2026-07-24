به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سعید صلح‌میرزایی شامگاه جمعه در اجتماع مردم رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای گرانقدر، به تبیین نقش غیرت دینی در تاریخ انقلاب، ابعاد مکتب امام شهید و رسالت امت مبعوث پرداخت.

صلح‌میرزایی با اشاره به حضور بیش از ۱۴۶ شبِ مردم در خیابان‌ها، اظهار کرد: غیرت دینی اجازه نمی‌دهد که مردم در خانه بمانند. این غیرت دینی است که پرچم‌های سرخ را برافراشته کرده و اجازه نمی‌دهد داغ امام شهید، شهدای مدرسه شجره طیبه، شهدای ناوشکن دنا، شهدای لامرد و همه شهدای پاسدار، ارتش، بسیج و انتظامی فراموش شود.

وی افزود: ملت ایران تا روزی که خبر به درک واصل شدن ترامپ ملعون و نتانیاهو ملعون و همه کسانی که در شهادت امام و شهدا سهیم بودند را بشنود، ایستاده است.

نماینده مجلس خبرگان با تأکید بر اینکه غیرت دینی سابقه دیرینه‌ای دارد، تصریح کرد: از سال ۴۲، سال ۵۶، سال ۵۷ و هشت سال دفاع مقدس، این غیرت دینی بود که ملت ایران را مبعوث کرد. بعثت ملت ایران تازه نیست؛ این بعثت سال‌های سال است که اتفاق می‌افتد.

آرمان عزت؛ سرخم نکردن در برابر دشمن

صلح‌میرزایی یکی از آرمان‌های انقلاب را آرمان عزت دانست و گفت: جهاد کبیر یعنی اطاعت نکردن از دستگاه کفر و استکبار. این ترامپ کثیف و نجس بارها ملت ایران را دعوت کرد که در مقابل من زانو بزنید تا کاری نداشته باشم، اما نمی‌داند که ملت ایران به تعبیر امام شهید، درس‌های شیعی خود را یاد گرفته است که فرمود: «هیهات من الذله».

وی تأکید کرد: هر قلمی که بخواهد تسلیم و عقب‌نشینی از خون بیش از ۲۳۰ هزار شهید و در رأس آنان امام شهید را در دستور کار قرار دهد، ملت ایران آن قلم را خواهد شکست.

مکتب امام شهید؛ ابعاد و عناصر

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان با اشاره به لزوم شناخت مکتب امام شهید، ابعاد این مکتب را برشمرد و گفت: یکی از عناصر مهم در مکتب فکری امام شهید، حفظ نظام است. امام شهید می‌فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است و دو جنبه دارد؛ یکی حفظ ساختار و قانون اساسی و دیگری حفظ آرمان‌ها و سیرت انقلاب.

وی عنصر دوم را جهاد کبیر دانست و افزود: «لاتطع الکافرین و جاهدهم به جهاد کبیرا» یعنی عدم اطاعت از کفار، تسلیم نشدن در مقابل استکبار و رها شدن از علوم انسانی غربی. امام شهید، شهید جهاد کبیر بود؛ به خاطر ایستادگی در مقابل دشمن، جان خود را تقدیم اسلام کرد.

صلح‌میرزایی عنصر سوم را ایمان و تعهد به مردم‌سالاری دینی برشمرد و گفت: امام شهید باور داشت که مردم باید صاحب انقلاب و کشور باشند. هر جا که مردم بودند، پیروزی‌ها نصیب شد. مشکلات اقتصادی امروز نیز به دلیل غایب بودن مردم در عرصه اقتصاد است.

وی عنصر چهارم را التزام عملی به اصول اخلاقی دانست و خاطرنشان کرد: امام راحل عظیم‌الشأن فرمودند همه این انقلاب و جمهوری اسلامی برای این است که انسان به تعالی برسد. اگر از روش‌های غلط استفاده کنیم، جمهوری اسلامی نشده است. رهبر معظم انقلاب در سال ۸۸ آیه «ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ألا تعدلوا» را یادآوری کردند که هشداردهنده بود.

رسالت هیئات و جوانان؛ تربیت معرفتی

نماینده مجلس خبرگان با اشاره به دغدغه امام شهید درباره هیئات مذهبی، گفت: امام شهید به شهید سلیمانی فرمودند گاهی نگران می‌شوم که این جوانان با شور حسینی، از نظر معرفتی نیز تربیت یابند یا نه. کسانی که با دست خالی و هزینه شخصی در مساجد و پایگاه‌های بسیج کار فرهنگی می‌کنند، باید این دغدغه را جدی بگیرند.

صلح‌میرزایی در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران با غیرت دینی خود ایستاده است، اظهار امیدواری کرد که انشاءالله به زودی فتوحات بزرگی نصیب جبهه حق شود و جشن پیروزی بر جبهه باطل و نابودی اسرائیل و به درک واصل شدن ترامپ و نتانیاهو را برگزار خواهیم کرد.