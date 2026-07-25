عباس گودرزی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حوزه زیرساختها، کارهای خوبی در شهرستان بروجرد انجام شده است، اظهار داشت: برق شهرستان بروجرد تا پیشازاین یا از دورود و یا از نهاوند تأمین میشد.
تأمین برق پایدار بروجرد تا ۲۵ سال آینده
وی با بیان اینکه امروز پست برق ۲۳۰ کیلوولت با سرمایهگذاری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، عنوان کرد: این پست برق، تا ۲۵ سال برق شهرستان بروجرد را پایدار میکند.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: این امر، زیرساختی برای جذب سرمایهگذار در شهرستان بروجرد است.
فاز دوم بیمارستان «کوثر» بهزودی آغاز میشود
گودرزی با تأکید بر اینکه همچنین در حوزه درمان، کارهای خوبی در شهرستان بروجرد انجامگرفته است، تصریح کرد: بیمارستان کوثر بروجرد در حد یک کلینیک بود، امروز به یکی از بیمارستانهای در تراز تبدیل شده است.
وی افزود: فاز دوم این بیمارستان نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیمارستان آیتالله بروجردی نیز بهصورت ۱۰۰ درصدی تکمیل و تجهیز شد، گفت: راهاندازی اورژانس هوایی نیز یکی دیگر از اقدامات صورتگرفته در حوزه درمان بوده است.
گودرزی، افزود: همچنین موفق شدیم که دانشکده پرستاری را به دانشکده علوم پزشکی ارتقا بدهیم. این امر مرهون ۱۰ سال پیگیری مستمر است. همچنین با این اقدام بیمارستانهای شهرستان، آموزشی شدند.
آخرین خبرها از راهآهن و سد «آبسرده» بروجرد
وی به پروژه راهآهن بروجرد اشاره کرد و گفت: این پروژه، یکی از پروژههای مهم شهرستان بروجرد محسوب میشود، با کمک مسئولان موفق شدیم که از ظرفیت قرارگاه برای احداث این پروژه ریلی استفاده کنیم.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: صدها هزار مترمکعب عملیات خاکی در این پروژه ریلی انجام شده است، عملیات حفاری تونل هم در این پروژه شروع شده است، به جنگ خوردیم، قدری کار کند شد.
گودرزی همچنین به پروژه سدسازی «آبسرده» بروجرد اشاره کرد و گفت: افزایش تخصیص آب این پروژه سدسازی یکی از اقدامات مهم صورتگرفته بوده است.
وی عنوان کرد: تخصیص آب این پروژه سدسازی از ۲۶.۴ میلیون مترمکعب به ۸۳ میلیون مترمکعب افزایشیافته است.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی، گفت: تخصیص آب این پروژه سدسازی تنها شرب بود که کشاورزی هم به آن اضافه شد.
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